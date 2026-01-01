Telecinco.es 01 ENE 2026 - 10:41h.

Las campanadas se vivieron de forma diferente en Mediaset con la presentadora Sandra Barneda y el influencer Xuso Jones

Después de las campanadas, la alegría desbordante del año nuevo y el momento para recordar también a la gente que no está

Compartir







Como ya habían avisado la presentadora Sandra Barneda y el influencer Xuso Jones, las campanadas se vivieron de forma diferente en Mediaset. Y es que este año 2026, todos los que tomaron las uvas con nosotros vivieron "una noche mágica, con muchas sorpresas".

Y es que Mediaset ha sorprendido este año con un cambio de escenario para las tradicionales campanadas, en lugar del reloj de la Puerta del Sol en Madrid, la cadena se trasladó a la estación de esquí de Formigal, en el Pirineo aragonés, y los primeros minutos del año se vivieron en un paisaje invernal, que pega más con estas fechas de Navidad.

Después de dar a conocer su lista de propósitos para este 2026, Sandra y Xuso repasaron la mecánica para que el momento de tomar las uvas fuera de la mejor manera posible. Luego, Xuso Jones contó varios chistes para despedir a 2025.

Después de las campanadas, la alegría desbordante del año nuevo y el momento para recordar también a la gente que no está. Sandra Barneda no pudo dejar pasar la ocasión de recordar a su hermana Yolanda.

La idea, desde luego, convenció sobre todo a los vecinos de la zona que se han mostrado "muy agradecidos a que Mediaset este año haya querido que las campanadas, para darle la bienvenida al año 2026, sean en el Pirineo aragonés”, dando así "visibilidad para el turismo en la zona de montaña este año.