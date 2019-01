Limpia tu piel de impurezas

Me gustaría compartir con vosotr@s algunos de los productos que forman parte de mi rutina del cuidado de la piel y así podéis elegir.

Una de mis rutinas favoritas es con la línea de productos Funny Bee, que he descubierto hace poquito y me encanta. Es una línea cosmética Bio, totalmente natural, que cuida de una manera muy dulce nuestra piel.Empiezo con mi FUNNY BEE HONEY MAGIC 2-EN-1 (DESMAQUILLANTE - MASCARILLA), como indica su nombre es desmaquillante y si te lo dejas en la piel unos 10 minutos realiza la función de una mascarilla. Sirve para desmaquillar tanto el rostro como los ojos y además tienen un efecto redensificante. Yo me desmaquillo todas las noches con él y una vez a la semana lo dejo actuar entre 5 y 10 minutos antes de masajearlo y retirarlo.