Preparando mi kit de playa

Mientras llega el momento voy preparando mi kit playero porque no quiero que se me olvide nada: pareos, capazos, gafas, toallas, bañadores, bikinis, chanclas, hinchables…

No sé vosotras, pero yo cada vez necesito un bolso más grande para ir a la playa y no me vale cualquier cosa, necesito que sea práctico, todoterreno, pero además bonito y con un cierto toque elegante. Hay millones de capazos para elegir, pero yo me he enamorado de uno de Karl Lagerfeld de plástico semi transparente maravilloso. Muy resistente al agua y a la arena, algo fundamental en la playa.