Ya no quiero mi tatoo, ¿qué hago?

Según estudios recientes, se calcula que el 20% de la sociedad española tiene algún tipo de tatuaje en la piel , y entre ellos un 70-80% se arrepentirá de él en los siguientes cinco años. Con estos datos, no es de extrañar que la eliminación de tatuajes con láser sea uno de los tratamientos más demandados en Medicina Estética, en los últimos tiempos.

Cada vez son más frecuentes los casos en los que pasado el tiempo se quiere eliminar un tatuaje del cuerpo, ya sea por su deterioro, significado, forma o simplemente porque ya no gusta. Hace unos años esto era impensable de conseguir con un resultado rápido y eficaz, pero gracias a los avances de la tecnología hoy día encontramos métodos muy buenos .

Otro factor diferencial a la hora de eliminar un tatuaje es el método con el que este ha sido realizado. No tendrá la misma dificultad eliminar un tatuaje elaborado por un profesional con una técnica depurada y bien ejecutada que uno de un aficionado con un menor nivel de calidad.

Si decidimos que ya no queremos nuestro tatoo y que queremos hacerlo desaparecer, debemos acudir a los mejores profesionales y hoy os quiero hablar de algunas de las mejores técnicas láser para conseguirlo.

La Dra. Mercè Campoy , médico estético referente en tratamientos láser ha desarrollado la primera Guía Médica para la Eliminación de Tatuajes con Láser con la que solventar las dudas más frecuentes sobre este demandado procedimiento. La Clínica de la Dra. Mercè Campoy se posiciona como el primer centro médico en contar con la última tecnología láser de alta potencia ND: Yag que se ha lanzado en el mercado para el tratamiento de todo tipo de tatuajes

“Cuando un paciente decide que quiere borrar un tatuaje de su piel, es importante que esté bien informado y sea conocedor de cuál es el proceso del tatuaje en sí, cómo actúa el láser, qué particularidades tiene cada tinta, etc. tener información fidedigna sobre todo ello, hará que se sienta seguro ante el tratamiento y que sepa escoger la tecnología y profesionales adecuados para que éste sea seguro y efectivo ” explica la Dra. Mercè Campoy.

1º - Conocer el procedimiento mediante el cual se realizan los dibujos sobre la piel. Al realizar un tatuaje se lesiona la piel para depositar las partículas de la tinta en la dermis. Estas partículas son lo suficientemente grandes para que el sistema inmunitario no pueda absorberlas y retirarlas por lo que el dibujo puede durar toda la vida.

2º - No es el láser quién elimina el tatuaje , sino nuestro propio organismo. Con el láser se envían ondas de choque con la energía suficiente para romper las partículas de tinta y hacerlas lo suficientemente pequeñas para que el cuerpo pueda enviar a los macrófagos y que éstos puedan eliminarlas a través del sistema linfático. Por lo tanto, podemos decir que gracias al láser ayudamos a que el organismo prosiga un proceso natural.

- La longitud de onda influye en qué colores va a poder eliminar el láser. Cada color es eliminado con una longitud de onda distinta. Este es el motivo por el que el blanco da tantos problemas… no emite ninguna.

- La potencia y precisión del láser influyen en el número de disparos por unidad de tiempo que se van a poder hacer, y en si van a afectar a la piel colindante o no. A mayor precisión menor riesgo de quemadura y menos sesiones.

6º - Hay varios factores que inciden sobre cuántas sesiones son necesarias para un borrado completo del tatuaje. Por un lado, cada paciente tiene su cuerpo, sus macrófagos y su sistema linfático distinto al resto. Por otra parte, no es lo mismo eliminar un tatuaje profesional, un tatuaje amateur, un cover (un tatuaje para modificar otro tatuaje), un tribal o un difuminado.

- El tipo de tinta que usó el tatuador. Qué densidad tenía la tinta, su composición química, el tamaño de los pigmentos, etc.

En la Clínica de la Dra. Mercè Campoy utilizan la plataforma Láser QSwitched Q-Plus EVO basada en una potente tecnología láser Q-Switched que garantiza una gran versatilidad en aplicaciones clínicas. Q-Plus EVO incluye diferentes láseres Q-Switched que interactúan fotoacústicamente con los tejidos, además de IPL y láseres pulsados que actúan de forma fototérmica. Estas combinaciones exclusivas hacen que este sistema sea único tanto en eliminación de tatuajes multicolores como en el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas, reducción permanente del vello y tratamientos de lesiones vasculares, todo tipo de manchas y lesiones pigmentadas como queratosis seborreica, nevos de Otta, micropigmentaciones, melasma, etc. Además, puede ayudar a mejorar el aspecto de las arrugas, cicatrices de acné y estrías, así como trabajar el control del acné, onicomicosis, cerrar poros, etc.

Otro de los mejores láseres para eliminar tatuajes del mercado, es el láser Astanza . La mayoría de láser del mercado solo cuentan con dos ondas de longitud, lo que hace que lleguen a la mayoría de colores, pero no cubran en su totalidad la gama de colores. Por este motivo en ciertos tatuajes no se consigue la eliminación completa. Los láser Astanza son más avanzados tecnológicamente y cuentan con tres ondas de longitud. Con este avance se puede llegar y eliminar cualquier color de forma definitiva en un tatuaje.

Cuando se realiza un tatuaje, para conseguir que las partículas de tinta permanezcan en el cuerpo, estas se depositan en la capa más profunda de la piel denominada dermis. El sistema inmunológico trata de defenderse intentando eliminar estas partículas, pero lo hace en un proceso muy lento, ya que son demasiado grandes como para eliminarlas de forma rápida. Este es el motivo por el cual con el paso del tiempo los tatuajes van deteriorándose y perdiendo color. Los láser Astanza no tienen más objetivos que ayudar al sistema inmunológico a acelerar el proceso de eliminación de la tinta depositada en la piel sin dañarla. ¿Cómo lo hacen? Destruyendo las partículas en pedazos más pequeños acelerando así la eliminación de la tinta por parte del sistema inmunológico. De esta manera se consigue que sea el propio cuerpo el que expulse de forma natural la tinta.

“Hasta hace poco, si uno se arrepentía de un tatuaje, solo había dos opciones: aceptarlo y convivir con él o someterse a un largo y doloroso proceso para eliminarlo, el cual dejaba una cicatriz que en ocasiones no compensaba el amargo trago. Los tatuajes no se van del todo porque tienen características que no se pueden predecir, como la profundidad de la tinta y la calidad de la tinta (muchas veces un tatuaje negro es una mezcla de muchos colores) ya que la máquina tiene parámetros específicos para los diferentes colores (a más colores más sesiones)”, dice la doctora Carla Barber, médico estético y propietaria de Clínicas Dr. Carla Barber.