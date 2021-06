Remedios para evitar la hiperhidrosis

La hiperhidrosis es la sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio. Se puede sudar tanto que se empapa la ropa o gotea por las manos. Además de interrumpir las actividades diarias normales, este tipo de sudoración intensa puede ocasionar ansiedad social y vergüenza.

Cuando todo este sistema funciona bien, nuestro cuerpo emite de 0,5 a 1 litro de sudor al día, hasta 8 litros en caso de esfuerzos intensos o de picos de estrés. No obstante, una transpiración excesiva se puede considerar molesta, y entonces se vuelve un verdadero problema en el día a día de cada uno.

ROLL-ON SIN ALCOHOL ANTI-MANCHAS (NO PEGAJOSO) Formulado con sales de aluminio y almidón de arroz, permite absorber la humedad, captar los olores y desinfectar limitando la proliferación bacteriana en la superficie de la piel.

Su aplicador de microagujas teflonadas de 24 pins penetra en la dermis produciendo una hipertermia que consigue destruir alrededor del 90% de las glándulas sudoríparas hiperactivas de las axilas y produciendo una normalización de la sudoración axilar de forma duradera. Es importante tener en cuenta que dichas glándulas no vuelven a regenerarse, su desaparición es permanente y, esta no afecta en ningún modo a la termorregulación corporal debido a que tan solo representan el 2% de los 4 millones de glándulas sudoríparas que el ser humano tiene repartidas por todo su cuerpo.

Otro de los tratamientos que funciona muy bien para la hiperhidrosis es la aplicación de toxina botulínica o bótox que ha demostrado su eficacia en axilas y palmas. Su mecanismo de acción consiste en un bloqueo de la transmisión nerviosa en la unión neuromuscular, cesando la producción de sudor entre el segundo y cuarto día después de la infiltración. No obstante, se trata de un bloqueo temporal, con efecto durante seis meses aproximadamente.

Y por último, para casos de hiperhidrosis no excesiva, he descubierto las sobaqueras de Little- Secrets, unas plantillas absorbentes, discretas, adaptables absorbentes e ideales para evitar las manchas de sudor en la zona de las axilas. Protegen las prendas y previenen la formación de aureolas. Absorben y retienen una gran cantidad de líquido sin deshacerse en capas. La parte en contacto con la ropa es impermeable y son rápidamente sustituibles gracias a sus soportes adhesivos.