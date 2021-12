Pequeños retoques para estar guapa en Navidad

A la altura en la que estamos, que quedan 15 días para Nochebuena, no debemos entrar en tratamientos estéticos muy complicados por el tema de los pequeños cardenales o hematomas que puedan salir. Se pueden hacer pequeños detalles que van a resaltar nuestra belleza y nos van a rejuvenecer e iluminar el rostro. Pero hay que ponerse en manos de los mejores profesionales, no vaya a ser que lleguen las fiestas y tengamos la cara hecha un ecce homo.

“Se pueden hacer peelings muy superficiales que van a darte luz a la piel y mejorártela, en dos semanas has recuperado la luz del rostro. Son peelings químicos muy suaves que cierran el poro y dan luminosidad a la piel. Producen una leve descamación en la piel durante 4 días y ya está, no aparecen costras ni señales, solo está pequeña descamación para renovar la piel. Otro tratamiento que se puede hacer es poner vitaminas para dar luz a la piel, tensión, luminosidad e hidratación. Para evitar muchos pinchazos hay dos formas, una es a base de pinchacitos con la mesoterapia y otra es utilizar una cánula muy fina que elimina los pinchazos y disminuye las probabilidades de que haya hematomas. No es un relleno, es hidratación y tensión a la piel. También está la toxina botulínica, que es fundamental. Es esencial para el tratamiento de las arrugas de la frente y las patas de gallo.”

“Se pueden hacer pequeños retoquitos en zonas muy concretas con ácido hialurónico y la cánula para que no haya cardenales. Incluso se puede retocar un poquito el labio con la cánula, comisuras, los pequeños surcos muy marcados, la expresión de cansancio y de tristeza se puede resolver en 15 minutos con la cánula y queda muy bien. También se puede hacer en el pómulo de una forma muy discreta, en el malar o en el mentón... Hacer estos pequeños retoques por zonas nos asegura no vernos diferentes ni notar un gran cambio gracias al ácido hialurónico y ahora es un buen momento para hacerlo”, afirma el Dr. Sierra.

“La cánula es roma, no tiene bisel. La aguja sí tiene bisel, la parte cortante. La cánula al ser roma es redonda, no tiene punta y por tanto las posibilidades de romper un capilar y producir un hematoma son mínimas, se reduce en casi un 80%. El producto que vayas a implantar en la piel sale por un lado de la cánula. La cara está muy vascularizada y con la aguja si podemos romper algún capilar porque por muy finas que sean, siempre llevan bisel. La cánula duele incluso menos que la aguja y son casi igual de finas que las agujas y te evitas muchos pinchazos porque las cánulas suelen ser de 4 a 6 centímetros de largas y con un pinchazo abarcas una parte muy importante de la cara. Por ejemplo, en el caso de la comisura y surco, haces un pequeño pinchacito en la comisura abajo y con la cánula subes hasta llegar a la nariz y vas rellenando surco y comisura con un solo pinchazo. La cánula es muy segura, y nos evitamos problemas que pueden ocurrir con la aguja como que se pinche una venita e introduzcamos el ácido hialurónico dentro de esa venita. Es cierto que hay zonas en las que tienes que utilizar la aguja porque no te queda más remedio porque se necesita más precisión como en una pequeña arruguita. El botox siempre se aplica con aguja porque son puntos muy concretos del músculo y es poco probable que ocurra nada porque en la zona de la frente hay mucha menos vascularización. Y si sale algún hematoma desde la zona de los ojos hacia arriba no sale negro, suele ser verde amarillento. Del rabillo del ojo hacia abajo ahí si salen morados. Como comentaba antes, la cara está muy vascularizada y por eso cicatriza todo antes que en cualquier otra parte del cuerpo”, asegura el Dr. Jesús Sierra.