En verano nuestras hormonas se disparan

Las hormonas cumplen cientos de funciones en nuestro organismo: regulan nuestro metabolismo, deseo sexual, estado de ánimo e incluso intervienen en el desarrollo físico . Cuando las hormonas están equilibradas todo funciona correctamente, pero cuando no lo están podemos incluso llegar a enfermar.

He tenido el placer de contar con el prestigioso Ginecólogo y director médico de Centro Bmum Madrid, Jackie Calleja , para que nos explique por qué nuestras hormonas se revolucionan con la llegada del calor y qué cuidados son necesarios para que nuestra zona íntima esté protegida.

“Hay cambios hormonales en primavera y en verano, pero en realidad no son tan estacionales, sino que con el aumento del calor y la subida de temperatura corporal las hormonas juegan también un papel de termostato, incluso algunos ciclos de menstruaciones pueden verse afectados. Cambian los ciclos biológicos, hay más horas de luz, el descanso se puede ver alterado y esto puede llevar a esos pequeños cambios hormonales que pueden afectar a la menstruación, con alteraciones de la temperatura corporal y las mujeres que estén iniciando la menopausia pueden verse afectadas con palpitaciones o sudoración. También hay chicas que dejan de tomar en esta época de verano anticonceptivos para evitar que les salgan manchas del sol y pueden aparecer desajustes hormonales, cambios transitorios en su mayoría que no tienen relevancia a nivel médico, que pueden aparecer más frecuentemente en los meses de primavera y verano y que no ocurren en todas las mujeres”, afirma el Dr. Jackie Calleja.