Bienvenido septiembre

Tengo la sensación de que el mes de agosto no ha existido, es como si hubiera pasado de puntillas por él, se ha ido como un suspiro… Siempre he oído decir que según vas cumpliendo años el tiempo pasa más deprisa, pero este mes se me ha pasado volando. Dice un refrán mejicano “si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes” y conmigo este verano se ha debido de reír a carcajadas porque ninguno de mis planes ni expectativas se ha cumplido… Yo quería ir al este y la vida me llevaba al oeste, quería ir al mar y la vida me llevaba a la montaña, quería bañarme en aguas apacibles y cristalinas y eran turbias y turbulentas… En fin, soy de las que piensan que de toda experiencia se puede sacar algo positivo, yo no me quejo, pero ahora tengo claro que quiero pasar página y voy a empezar este mes de septiembre, que para mí es como el inicio de un año nuevo, con ilusiones renovadas. Septiembre es el mes de los comienzos, de los nuevos propósitos, de los proyectos… Para no hacer reír a Dios demasiado, sólo me he propuesto dos cosas. La primera es trasladarme a vivir a la sierra de Madrid, donde llevo ya algún tiempo, y así quiero continuar, y a Madrid sólo iré lo justito, a trabajar. Lo segundo que me voy a proponer es no contar desgracias, solo informar escuetamente, con la sonrisa en los labios, como quitándole importancia a lo que me sucede, como riéndome de lo que me está pasando, algo así…