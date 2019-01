Capricornio y el equilibrio

A lo largo de los años, he aprendido que a veces lo mejor es dejarse llevar por la vida, fluir con tus circunstancias, sin resistirte a vivir lo que toque en cada momento… Pero yo he comenzado este 2019 con muchas ilusiones y sueños todavía por cumplir, y no me resisto a conformarme y a dejar de luchar por mis sueños, aunque sea difícil conseguirlos, porque eso me mantiene ilusionada, viva, esperanzada…