El cielo de noviembre

El excepcional tránsito de Mercurio, que tuvo lugar el pasado día 11, es un fenómeno que se observa solo trece veces por siglo, y el próximo no lo podremos ver hasta noviembre de 2032… El planeta Mercurio continúa retrógrado en el signo de Escorpio. No quiero relacionar nada, pero me ha venido a la mente Albert Rivera, que es Escorpio, y uno de los protagonistas de estos momentos convulsos que estamos viviendo. No me gusta hablar de política en mi blog, pero si tengo que deciros que me inquieta, me atormenta y me perturba que no sean capaces de ponerse de acuerdo. En fin, dejémoslo en manos del Cosmos y sigamos con lo que los astros nos depararán este mes de noviembre.