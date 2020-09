Cómo pesa el miedo

El miedo pesa, pesa mucho. De niña pude comprobarlo y aquella fue una experiencia que siempre evoco cuando me atenaza el temor... Mi padre me compró un flotador de corcho y mi madre, que tenía mucho miedo a que me pasara algo, nunca me dejaba bañarme sin él. Pero el día que fui por primera vez al mar, aferrada a la mano de una amiga, me metí en el agua sin flotador, temblando de miedo, eso sí, pero resuelta a vencer mis temores… Pronto el “milagro” ocurrió y me vi flotando, libre del temor a hundirme, con una sensación maravillosa. Entonces no fui consciente de la gran lección que me estaba dando la vida, fue años después cuando supe entender que el miedo pesa, que no te deja flotar, que te aprisiona entre sus garras y que hay que plantarle cara para zafarse de él… Con los años, he aprendido a hacerme amiga del miedo y, aunque lo experimento en muchas ocasiones y me asusta, sigo caminando, sin permitir que me paralice. Siempre me digo a mí misma: “recuerda que tú eres más fuerte que tus miedos”.