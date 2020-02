La explosiva relación de Fani y Christofer









El reality de La isla de las tentaciones me inquieta, me atormenta, me perturba… Sentada frente a la pantalla del televisor intento averiguar qué signos del zodiaco son los protagonistas del programa, porque su tipología psicológica, su personalidad me encanta, y el horóscopo siempre me ha ayudado a entender el porqué de su comportamiento. Pese a todo, por si los pícaros astros me quieren confundir, también he mirado en mi bola de cristal el devenir de la relación tan especial que tienen Fani y Christofer. Ella es sumisa y perversa a la vez; él es original, imprevisible, cambiante, temperamental… Una explosiva mezcla.

A mí me fascina la figura de Christofer, que ha nacido bajo el signo de Acuario. Sin él proponérselo, se ha convertido en un auténtico revolucionario, pues ha alborotado La isla de las tentaciones, y ¿cómo?: con una sola palabra, en la que una llamada de amor desesperada se ha convertido en grito de guerra. Y ese grito de desesperación, ese lamento ha traspasado fronteras. Vaya, que no pretendo yo compararlo con Julio Verne, un visionario, pero es que Acuario es así… Siempre consigue sorprender de la forma más inesperada. Y estáis todos muy equivocados si creéis que Acuario se deja llevar, y es Estefanía, nacida bajo el signo de Cáncer, la que dirige el timón de esta relación. No os engañéis…

La fuerza de Fani (Cáncer), sus sueños de libertad y su deseo por controlar su propio destino pueden esfumarse en un solo instante. La inseguridad que a veces atenaza a Cáncer le puede llevar a construir sus sueños sobre rocas al atardecer y sobre arenas movedizas a la mañana siguiente…

El destino de un Acuario como Christofer siempre está expuesto a circunstancias y a movimientos imprevistos, como una separación inesperada. Y es que una nativa Cáncer como Fani, activa, llena de ilusiones, voluble e insegura, no puede soportar no sentirse querida las veinticuatro horas del día. Necesita tanta atención y constantes muestras de cariño que, si no las recibe, no tiene ningún reparo en dejarse sorprender por el destino, cayendo en la tentación y mordiendo la manzana prohibida con uno de los pretendientes. Ahora bien, no dudéis de que Christofer, con su genialidad y rebeldía, puede hacer que ella caiga de nuevo rendida a sus pies…

Esperanza Gracia