Mayo arrasa con Supervivientes

Y la sorpresa colosal de esta nueva edición tiene nombre propio: Isabel Pantoja, fichaje estrella de Tele 5, que yo intuía que iba a ser todo un bombazo, como así ha sido, aunque no hace falta tener poderes adivinatorios para intuirlo porque se ha convertido en la gran atracción del reality. No conozco personalmente a Isabel Pantoja, es posible que me haya cruzado con ella por los pasillos de televisión en alguna ocasión, pero a quienes sí he conocido es a sus músicos, y eran maravillosos, sobre todo Juan.