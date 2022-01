Ilusiones nuevas

Yo, la verdad es que, muchas veces, no puedo ni quiero evitar sentir nostalgia, melancolía por todo lo que he perdido a lo largo de mi vida y me acuerdo mucho de ese libro maravilloso titulado “Bonjour Tristesse”, que en mi adolescencia tanto me acompañó. Cuando la tristeza aparezca en vuestra vida aprovechad para conectar con vosotros mismos, con vuestras emociones más ocultas, aprovechad para descubrir qué cosas os producen dolor y qué cosas os aportan felicidad. Y, por favor, cuando lo hayáis descubierto, no dudéis en alejaros de todo aquello que os hace daño, y aquello que sentís que os aportan buenas vibraciones y bienestar perseguidlo con todas vuestras fuerzas.