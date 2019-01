Eclipse y súper luna de sangre

Y la madrugada del día 21, tendrá lugar un eclipse espectacular. Se trata de un eclipse total de Luna, que coincide con una Superluna y una Luna de sangre. En este eclipse la Luna adquirirá una tonalidad rojiza (por esa razón es conocida como Luna de sangre) y aparecerá más brillante y grande de lo habitual, ya que alcanzará uno de sus puntos más cercanos a la Tierra, y por su gran tamaño se le da el nombre de Superluna. Un eclipse tan espectacular como éste no volverá a suceder hasta mayo de 2021. Si las condiciones climáticas lo permiten, será visible en España. Es un momento muy mágico que yo, desde luego, no me voy a perder… Podéis hacer un ritual para que se cumplan vuestros sueños o simplemente mirar a la Luna y pedir un deseo.

Como siempre os digo, los días anteriores y posteriores a los eclipses se mueven unas energías muy intensas y poderosas que nos afectan intensamente. No debemos exponernos a riesgos innecesarios y podemos vestir de color blanco o negro para protegernos.