Y si fuera verdad...

Que siento debilidad por los Piscis, sí, que son mis queridísimos Piscis , sí. Bueno, hay algunas excepciones, porque de vez en cuando sale alguno por ahí, que cuando me dicen que es Piscis, me bajo del Cosmos, del susto que me dan. Pero, bueno…

Malú es mágica, es especial… Una vez coincidí con ella en “Qué tiempo tan feliz”, el añorado programa en el que participaba los domingos, y la verdad es que tiene magia. Deben de ser los genes que lleva de artista porque a mí me fascina. Cierro los ojos y escucho su voz y me transporta… Y cierro los ojos y escucho la voz de Albert Rivera y no me transporta, aunque reconozco que hay algo en él que atrae. Y es que es Escorpio… Los Escorpio tienen una mirada penetrante, misteriosa y cuando se juntan con un Piscis… ¡Madre mía!, lo que he dicho al principio: ¡qué trallazo! Yo a Malú le deseo lo mejor del mundo, y a Albert Rivera, también. Que juntos son felices… Pueden serlo… ¿Qué dicen los astros?