Una primavera diferente

Por la mañana, al despertar, lo primero que hago es asomarme a la ventana y mirar al horizonte para atisbar un rayo de luz que me sostenga . Y me lleno de buenas vibraciones dejándome envolver por la luminosa energía de la primavera.

Estamos viviendo una situación en la que parece que el tiempo se ha detenido, nuestros sueños de repente se han desvanecido, nuestros planes se han venido abajo… Pero ahora, más que nunca, hay que vivir el instante y no perder la capacidad de sonreír, de sorprendernos, de disfrutar de las pequeñas cosas, de creer en los sueños… Si perdemos la ilusión, la esperanza en lo que está por venir, esta primavera puede convertirse en un frío y oscuro invierno. No, no podemos abandonar nuestros sueños. Ahora que hemos iniciado el nuevo año astrológico, con el comienzo de la primavera, es el momento de revestirnos de valor y optimismo para proyectar en nuestra mente aquellas cosas que deseamos que sucedan.