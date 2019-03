La primavera y sus ilusiones...

Me resisto a dejar atrás el invierno… Un invierno en el que la vida me ha mostrado su cara menos afable y he vivido la derrota, el sufrimiento, la enfermedad… Una de cal y otra de arena… Porque todo ello me ha permitido sentir la esperanza y el amor de los que me rodean, un amor que me ha rescatado de las profundidades, y me ha hecho tomar conciencia de lo que verdaderamente importa en la vida. Y con eso me quedo, con el afecto de tantas y tantas personas que se han preocupado por mí y han puesto su granito de arena para que saliera adelante…