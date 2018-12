Qué rápido corre el reloj de la vida…

A punto de decir adiós al 2018, no puedo dejar de pensar lo rápido que corre el reloj de la vida. Y vienen a mi mente momentos buenos que he vivido durante estos meses y que ya no volverán, y momentos que nunca querría haber vivido. Me embargan emociones encontradas, me embarga un sentimiento de nostalgia por no poder dar marcha atrás en el tiempo y rescatar esos instantes que me hicieron tan feliz.