Sofía Suescun y Amor Romeira se verán las caras en los juzgados

"A todos los que me estáis preguntando por el caso de Sofía Suescun deciros que el día 4 de Julio ella denegó y suspendió esta citación, ya la ha recogido, entonces la nueva fecha es el 10 de Septiembre. Es cuando nos vamos a encontrar con nuestros abogados. No sé si ella va, yo sí voy, y es donde yo voy a exigir lo que yo quiero para no llegar a juicio. Y si no, vamos a juicio"

"Yo, la verdad, que en este mundo de la televisión soy muy partícipe de que se dé juego, estemos a favor de programa y demás. Pero hay unos límites y unas cosas que no se pueden tolerar. Por eso no pienso consentir ninguna falta de respeto más, ninguna incitación al odio, ningún ataque sobre mi persona, sobre mi identidad y sobre lo que soy. Ya la perdoné en el 2016, pero que lo vuelva a hacer en el 2018… Por eso no se lo consiento ni a ella ni a nadie. Así que, si tú también estás sufriendo un tipo de acoso, de insulto, de ataque por ser quien eres, denúncialo, porque tienes todo el derecho del mundo a defender quién eres y cómo eres (…) Yo estoy súper feliz de quién soy, de cómo soy, de dónde he llegado y cómo he llegado. Y cada una está en el sitio que tiene que estar, y cada una se retrata y se queda como es… No hay más"