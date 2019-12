Adara gana el maletín pero pierde lo demás por el camino

Mila ha superado sus miedos, sus complejos, ha aprendido a reírse hasta de sí misma, se ha mostrado vulnerable ante el público y ha destapado sin tapujos su lado más tierno y sensible. Todo ello manteniéndose siempre fiel a los suyos , tanto a los de dentro como a los de fuera de la casa. Pero, ¿podemos decir lo mismo de la ganadora de GH VIP 7?

Y es que, lejos de festejos y jolgorios, me temo que Adara habrá pasado una auténtica noche toledana mientras su madre le ha puesto al día sobre todo lo acontecido desde su entrada en la casa para estar bien preparada para la grabación del debate. Y, por supuesto, para la exclusiva que estaban dando para una revista sólo unas horas después de abandonar la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Exclusiva que no creo que vaya a remar a favor de la difícil situación a la que tendrá que enfrentarse cuando decida tomar un avión hacia Palma de Mallorca para ver a su hijo…

Adara quiso jugar la carta de mujer incomprendida a la que su marido no le había dado todos los momentos de cama que ella requería. Una pareja de la que juró por activa y por pasiva estar locamente enamorada, con la que quería casarse y tener más hijos… Pero que, p ocos días más tarde, pintaba de manera oscura y siniestra para justificar que se había encaprichado de un italiano que le regalaba los oídos.

Una historia que nos ha mantenido totalmente pegados a la pantalla pero que no debería ser aplaudida ya que se ha basado en crear un daño irreparable e innecesario. Además, no tengo ninguna duda que, a la larga, será de todo menos rentable para la protagonista de esta historia que hoy celebra haber ganado el concurso pero que, por desgracia, lamentará durante mucho más tiempo todo lo que ha perdido por el camino que le ha llevado a su ansiada victoria. Porque, con dinero no se compra el respeto, la dignidad, la lealtad, ni la felicidad…