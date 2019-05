Emiten la brutal agresión a Aída Nízar

Tras emitirse las imágenes en MTV, este personaje que fue expulsado de forma inmediata por su agresión física, se ha defendido de las críticas asegurando que únicamente se trató de un acto reflejo después de que Aída intentara ahogarle: "Como yo sabía que no había tenido la intención de pegarle, estaba super tranquilo. Siento que a lo mejor uno en caliente reacciona mal. Yo no soy de golpear a las mujeres… Solamente reaccioné porque ella trató de ahorcarme y me enterró las uñas, como ya lo había hecho antes a otras de mis compañeras (…) Una reacción automática del cuerpo y no pensé que eso iba a terminar con mi expulsión. No me excuso en eso, pero quizá la falta de alimento… Traté de reaccionar porque pensé que la señora me podía ahorcar".