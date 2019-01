Demasiados enemigos para una sola expulsión

Aunque, en esta ocasión, no debe preocuparse por su permanencia en la casa ya que son Ylenia, Raquel, Candela y Mª Jesús las que están en la cuerda floja . ¡Y la cosa va a estar reñida a más no poder! Ni siquiera los club de fans de estas se ponen de acuerdo para decidir contra quien dirigen sus votos.

Por un lado tenemos a la ex de Antonio Tejado que ha resultado ser todo un descubrimiento. Tiene mala idea para dar y regalar. Es fría, calculadora, contradictoria, manipuladora… ¡Tiene semejante variedad de virtudes que ha conseguido hacer bueno a Antonio Tejado de cara al público! Pero, está envuelta en una trama de la que queremos saber el final.

Nos crea contenido, no como Yurena, que no tendrá ninguna de estas cualidades y podrá destacar por ser buena gente, pero su concurso ha transcurrido sin pena ni gloria y su ausencia no ha provocado ningún cambio en la casa.