En exclusiva, ¡Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, pillados juntos!

“Lo peor es que no lo venga a ver ni a llevárselo. Lo peor es que mi hijo necesita de unos sensores para avisar de cada hipoglucemia los cuales no financia la seguridad social (son carísimos) y hasta hace una semana corrieron de mi cuenta, ahora ya no puedo hacerme cargo de comprarlos y mi hijo está en peligro cada segundo, cada minuto y cada hora día y noche. ESO ES LO PEOR! FANTASMA. Lo que trato de hacerle entender a esta persona es que con 500 euros no se mantiene a un niño con esta enfermedad."