Todo sobre la nueva novia de Kiko Rivera: la conocimos en Got Talent y estuvo con Omar Montes

Miguel Frigenti y Alexia Rivas dan todos los detalles del nuevo amor del DJ

Kiko Rivera comparte una foto con una mujer de la mano y confirma su nueva relación: "Llegaste tú"

¡Ya es oficial! Kiko Rivera ha presentado en sus redes a su nueva novia con un 'storie' donde anuncia que está enamorado. "No esperaba encontrar nada, solo seguía mi rumbo sin buscar respuesta. Pero entonces llegaste tú y entendí que el destino a veces sorprende: se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo", dice el texto que acompaña a una foto de su mano agarrada a la de su pareja.

Tras su ruptura con Irene Rosales, llega un nuevo Kiko Rivera que está abierto al amor. En 'El tiempo justo' hemos podido conocer en directo los detalles de la identidad de la novia del hijo de Isabel Pantoja. "Ella ha participado en Got Talent", comienza diciendo el colaborador Miguel Frigenti.

Bailarina y de Sevilla: ¿Quién es la nueva novia de Kiko Rivera?

Según las informaciones que maneja este, sabríamos además que la nueva pareja del DJ es "bailarina" y natural de Sevilla. Por otro lado, hemos podido profundizar en su pasado sentimental gracias a los datos que ha narrado en directo la colaboradora Alexia Rivas. "Me ha llamado la atención que ha tenido una pareja muy famosa que ha tenido que ver con Kiko", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Al parecer, la novia de Rivera habría estado "con Omar Montes". "Lo sé porque coinciden en una cena Omar Montes, esta chica y personas de mi entorno. Omar Montes presenta a esta chica como novia", apostilla Rivas. En concreto, la nueva novia del hijo de la tonadillera habría estado junto al intérprete de éxitos como 'La Sevillana' hace "4 o 5 años".

El director de la revista 'Semana' Jorge Borrajo explica que Kiko Rivera habría comenzado su relación de forma oficial hace "varias semanas". "Han pasado la navidad juntos, ella ya conoce a las hijas de Kiko e Irene", añade. EL DJ, según el periodista, se encuentra "feliz" y sabríamos además que su exapareja también estaría contenta de que Kiko Rivera haya rehecho su vida.