Noemí Merino 'Gh12+1' se atreve con la orinoterapia con el pis de su bebé









El pasado mes de Mayo Noemí Merino, una de las protagonistas indiscutibles de `Gran Hermano 12+1´ daba a luz a su primera hija, Irina. Y, desde entonces, la canaria sorprende a sus seguidores con su día a día como madre primeriza.

La polémica ex-concursante de 'Campamento de Verano' confesaba hace unos meses no estar del todo segura con la decisión de ser madre, pero todas esas dudas finalmente han quedado en el pasado y ahora disfruta plenamente de esta nueva etapa de su vida: “Que razón tenían todas esas mamis que me decían, “cuando veas la carita de tu niña se te olvidara todo” y así es, cada mañana me alegro más de la decisión que tomé”.

Hace pocos días, Noemí se atrevía a publicar una foto en bikini anunciando que ya estaba recuperando su figura pero, en estos momentos, la consecuencia del embarazo que más está preocupando a la ex-concursante de Gh son las manchas oscuras que luce en su cara, sobre todo, en la zona del bigote.

Harta de probar varias opciones sin obtener los resultados esperados, Noemí ha pedido ayuda a sus seguidoras en busca del remedio eficaz para eliminar esas odiosas manchas y, ¡tal es la desesperación de la ex gran hermana que ha decidido atreverse con la orinoterapia con el pis de su bebé!

Según ha explicado Noemí en varios videos de Instagram, uno de los consejos que más ha recibido por parte de las madres que siguen su cuenta, ha sido utilizar la orina de su bebé para embadurnarse la cara a modo de crema. Y sí. ¡Noemí está dispuesta a ello y promete mostrar las pruebas!

“También me han recomendado el pipí del bebé mojado en algodón y ponérmela. Voy a probarlo también. Todas las mañanas me levantaré e intentaré hacer un Instagram o algo para que vean que es verdad. Cogeré el pipí del pañal y me embadurnaré un poquito con el pipí del pañal, que me da un poquito de grima, pero lo haré. E iréis viendo los efectos, a ver si hace efecto o no, en el tiempo necesario que no sé cuánto tiempo tendré que hacerlo”.

Así anunciaba la canaria que se unía a la pseudoterapia que consiste en aplicar la orina humana para fines medicinales o cosméticos, incluyendo la bebida de la propia orina y el masajeado de la piel con ella. ¡Allá es poco! Menos mal que Txumari no se ha unido a estas curiosas y escatológicas recomendaciones porque, si no, me temo que estaríamos hablando de algo más que pringarse la cara…

