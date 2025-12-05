Sandra Barneda le ha dado un discurso a Álvaro Rubio en 'El debate de las tentaciones'

Álvaro corre tras Mayeli después de una durísima ‘hoguera de las consecuencias’ entre ellos en 'La isla de las tentaciones 9': “¿No me dices ni adiós?”

Compartir







Días después de su tensa hoguera de confrontación con Mayeli, Álvaro Rubio ha acudido a ‘El debate de las tentaciones’ y se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos. Entre otras cosas, ha explicado cómo afronta su futura paternidad y se ha emocionado con unas sinceras palabras de Sandra Barneda.

La presentadora, que vivió el momento en el que ambos anunciaron que estaban esperando un hijo en común, no ha podido quedarse callada y le ha dedicado unas palabras muy directas al que es uno de los grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 9’.

Álvaro Rubio habla de cómo afronta su futura paternidad

El novio de Mayeli Díaz ha contado que está con “mucha ilusión” y “ganas”: “Es algo que ha venido y, cuando viene las cosas, hay que madurar. He cometido muchos errores a lo largo de mi vida y voy a hacer todo lo posible porque esto no sea un error”, apuntaba el joven que ha dado una de las noticias bomba de la edición.

Sandra Barneda emociona a Álvaro Rubio

Tras escuchar sus palabras, Sandra Barneda ha querido dedicarle unas a él y se ha mostrado muy directa: “No me imaginaba que una pareja decidiera ir a ‘La isla de las tentaciones’ estando embarazados (…) Tenéis un compromiso y tenéis que prometeros que vais a ser buenos padres”, ha empezado diciendo.

Después de eso, la presentadora de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha continuado con su mensaje y, mientras la escuchaba, Álvaro Rubio no ha podido evitar romperse por completo. Sus palabras le han llegado hondo y al novio de Mayeli Díaz le ha sido imposible controlar sus lágrimas.

“Acuérdate… Los niños son frágiles, dales amor y conviértete en un adulto de verdad por él”, decía la conductora del reality show de Telecinco en un ‘Debate de las tentaciones’ que ha estado lleno de emociones.

Alejandra Rubio se une al mensaje de Sandra Barneda

Poco después, Alejandra Rubio también ha querido hablar y, al escuchar cómo fue la conversación en la que Mayeli y Álvaro decidieron ir a ‘La isla de las tentaciones 9’, le ha dedicado unas contundentes palabras al futuro padre: “Estáis siendo muy egoístas”. Un mensaje que ha continuado en la misma línea y con mucha contundencia.