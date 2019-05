Pedro e Inma 'Gran Hermano 4' se separan

En enero del 2003, Pedro se proclamó ganador de su edición y comenzó una vida en común con Inma, con quien pasó por el altar en junio del 2004, cuatro meses después de que detectaran un cáncer de tiroides a Inma. Una terrible noticia que no interfirió en sus planes de boda tal y como nos narraba la propia Inma: “Cuando me lo detectaron fue en el mes de marzo y nos casábamos cuatro meses después... Yo le comenté a Pedro el anular la boda, porque estas cosas ya se sabe… Además, no iba a consentir que se quedara viudo tan pronto pero ya sabes que él es maño y como buen maño dijo que la boda no se anulaba. Y menos mal que no se anuló porque todo salió muy bien y fue el día más feliz de toda mi vida”.