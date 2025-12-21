Rocío Martín 21 DIC 2025 - 20:02h.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios

Los grandes premios están divididos en: el Gordo; un segundo y tercer premio; dos cuartos premios; y ocho quintos premios

El esperado sorteo de la Lotería de Navidad 2024 se celebra el próximo lunes 22 de diciembre, un día en el que millones personas se congregarán a la espera de que les toque uno de los codiciados premios.

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

El reparto de premios

Un año más, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá suerte con un suculento bote que estará dividido en el conocido como el Gordo o primer premio; un segundo y tercer premio; dos cuartos premios; y ocho quintos premios. El resto irá para la pedrea y el reintegro.

Así, el reparto es el siguiente:

El Gordo de la Navidad o primer premio : reparte 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo)

o : reparte 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo) El segundo premio : reparte 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo)

: reparte 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo) El tercer premio : 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

: 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Los dos cuartos premios : reparten 200.000 euros por serie, equivalentes a 20.000 euros al décimo

: reparten 200.000 euros por serie, equivalentes a 20.000 euros al décimo Los ocho quintos premios: reparten 60.000 euros por serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.

A ello se suma la pedrea, con 1.794 premios de 1.000 euros por serie y 100 euros al décimo, convirtiéndose en el reparto más numeroso del sorteo.

También el reintegro, que devuelve los 20 euros invertidos si el último número del décimo coincide con el del Gordo.

Lo que se lleva Hacienda antes de cobrar tu premio

Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.

De acuerdo con la normativa actual, están exentos del gravamen especial de loterías todos los premios inferiores a 40.000 euros, mientras que los que superan ese importe, además de identificar al ganador, tendrán que tributar con un tipo del 20 % en la parte que exceda esta cifra.

Así, por ejemplo, si se gana el Gordo, dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros.

Los agraciados con un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.

Los números premiados del sorteo del pasado año 2024

El pasado año 2024, los números agraciados en el sorteo de la Lotería fueron los siguientes: