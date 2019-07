Susana y Gonzalo 'GH 14', ¿ruptura tras 6 años de relación?

Pero, pocos días después, esos días de desconexión desembocaron en una aparente ruptura . La pareja dejaba de seguirse en las redes sociales, etiqueta actual de 'ya no quiero saber nada más de ti' y, desde entonces, no han vuelto a aparecer juntos.

Ni una sola foto, ni un solo mensaje, me gusta o mención. Hasta el momento, ambos se niegan a hablar del tema. No hay día en que no reciban numerosos mensajes preguntándoles por su ruptura sentimental, por el motivo de su distanciamiento, por la razón por la que han decidido dejar de seguirse en las redes pero no eliminar sus fotografías juntos… Pero tanto Susana como Gonzalo dan la callada por respuesta.