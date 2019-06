La exnovia de Fabio anuncia que emprenderá medidas legales en su contra

Agencia de representación de famosos que, desde hace meses, publicita la imagen de Fabio y que, curiosamente, también lleva a la ex de Fabio . Esa chica que guarda tantísimo parecido físico con Violeta y que ahora reacciona en las redes sociales ante los vídeos de su ex en 'Supervivientes' anunciando que emprenderá medidas legales contra Fabio . ¡Qué paranormal es todo!

Declaración de intenciones que ha transmitido en las últimas horas mediante sus redes sociales con un texto que, traducido al español, vendría a significar: “Como la mujer que me considero, sigo sin decir nada porque no me considero infame y porque las cosas personales siguen siendo personales. La vida nos reserva karma y no podemos escapar de ella. Por cada oración extra con mi nombre o por cada acción hecha con mi nombre habrá un abogado que resolverá todo. Reitero que ya no sé quién es esta persona, pero lamentablemente ya no puedo aceptar la falsedad y la calumnia en mi cuenta solo por una víctima empujada a una posible victoria o una inversión de imagen”.