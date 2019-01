Ylenia y Sofía pierden fuelle

Comenzó 'GH Dúo' con las ideas claras, no dispuesta a dejarse humillar de nuevo por Fede, quien asegura que minó su autoestima ya que estuvo con ella por mero interés y aún recuerda con dolor aquellas imágenes de 'GH VIP' en las que, de espaldas a ella, Fede contaba a la peor enemiga de Ylenia en el reality que no le gustaba para nada una chica así . ¡Y oye, estaba bien el cambio! Pasar de la Ylenia pasada de tuerca de 'Gandía Shore' a una chica que ha sabido reflexionar, aprender de sus errores y empezar a valorarse a sí misma tenía tirón. ¡Pero no fue más que una patraña!

En cambio, Sofía ha optado por un comportamiento infantiloide y absurdo a parte iguales. Me contoneo y me niego a dejarte pasar para desquiciarte por completo y ver si así consigo que me empujes y poder hacerme la víctima. Y, por otro lado, me comporto como una niñata con el chico al que acabo de dejar y que va llorando por las esquinas.