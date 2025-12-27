Rocío Martín 27 DIC 2025 - 15:38h.

Los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, dos de sus hijos y una hija

La madre y una hija de la familia valenciana en Indonesia, supervivientes del naufragio

IndonesiaLos cuatro miembros de una misma familia que siguen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos. Las autoridades indonesias ya han confirmado su fallecimiento.

Según los datos facilitados a Efe este sábado por el servicio de emergencia indonesio SAR, los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, dos de sus hijos y una hija.

La madre y otra de las hijas han sobrevivido

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada en Indonesia la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas.

Las mismas fuentes han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.

La embarcación se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

Una familia de ocho miembros

El abuelo de los menores desaparecidos, Enrique Ortuño, ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press que se trata de una familia de ocho miembros: el matrimonio y seis hijos. Dos de ellos no han viajado con la familia al país asiático por ser muy pequeños.

Según ha explicado Ortuño, la familia estaba navegando en el momento del incidente a la isla de Komodo tras pasar unos días en Bali. Asimismo, ha indicado que las autoridades han podido rescatar a su hija, la madre de los niños, y a la nieta más pequeña, si bien su yerno y los otros tres niños, de entre 9 y 12 años, siguen desaparecidos.

El portavoz familiar ha añadido que un pariente ya se está desplazando a Indonesia y ha agradecido el trato y apoyo de las autoridades para mantenerles informados, aunque, según admite, le han trasladado que las posibilidades de encontrar con vida a los desaparecidos son escasas.

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.