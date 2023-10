Los estilismos de Marta Flich en GH

Cuando los jefes me pidieron que me involucrara en el estilismo de Marta Flich en la nueva edición de Gran Hermano Vip sentí mariposas en el estómago. Los retos siempre me gustan. Y es que nunca había vestido a la presentadora, pero es que además, este programa es muy especial para mí porque me recuerda a las 10 ediciones en la que vestí a mi querida Mercedes Milá en una etapa muy feliz y súper creativa en la que tan pronto diseñaba un traje con luces LED, como otro regional, u otro inspirado en una fruta o verdura. ¿Os acordáis? Así que con la sintonía del programa, me puse manos a la obra con la misma ilusión que el primer día. En este post os detallo todos los looks de Marta desde que ha comenzado el programa.