¡Hola Julio!

Maytefresas: el pintalabios de Maria Patiño (Sálvame, 28/06/19) es el Velvet say never y el del Deluxe (15/06/19) es el Dolce Vita de Nars. El de Milá Ximénez (Sálvame, 25/06/19) es el Satin Lip Pencil Lodhi y el de Lujan Arguelles (Debate SV, 24/06/19) el velvet Bolero también de Nars. Ana Rosa Quintana: el del 26/06/19 es el satin lip pencil Yu y el del día 25/06/19 es el Satin Lip Pencil Lodhi de Nars. Gemma López (Sálvame, 19/06/19): el pintalabios es el Paese nº 708, maquillaje: Shiseido synchro skin Sisheido empolvado, máscara de pestañas Bourjois 1 second y eye liner de Dékade. El Pintalabios de Raquel Bollo (Sálvame, 26/06/19) es el Please Me de Mac.