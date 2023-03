La otra traición a Alma









Mucho se ha hablado de la traición (por así decirlo) de Katerina a Alma por su nominación directa como líder, pero no ha sido esa la única traición a la hija de Raquel Bollo en este Supervivientes 2023. El martes en ‘Tierra de nadie’ (el programa, no el grupo de concursantes inmunes) asistimos en directo a un nuevo episodio que no sé si será dimensionado de manera tan exagerada por la supuesta traicionada. La otra traición a Alma vino de otro de los compañeros de aventura con quien también ha tenido una relación especialmente buena desde la preconvivencia. Me refiero a Jonan, que pudo dejar los regalos del amigo invisible como estaban, o cambiar el dudoso regalo de “cocinar y repartir” que el azar quiso fuera adjudicado a Ginés por el de otro miembro de los fatales. Pues bien, Jonan decidió quitarle los huevos rotos a Alma al intercambiar su regalo con el de Ginés.

Solo se puede considerar traición si viene de un afín, como es el caso. Es curioso que a Alma sus amigos decidan nominarla de forma directa (como hizo Katerina) o arrebatarle unos huevos rotos por los que estaba salivando. Pocos como Alma habían lamentado tanto no haberse llevado la recompensa de los espaguetis con albóndigas de la prueba celebrada un rato antes. Alma no quiso mirar como comían y lamentaba después su mala fortuna. Aunque ninguna de sus desgracias venía del azar, sino que se trata de decisiones meditadas y tomadas por dos de sus compañeros. Además, por dos de los más cercanos. Tanto es así que tenían una especie de pacto de no agresión, roto antes de terminar la primera semana de concurso.

Jonan no explicó por qué le quiso quitar los huevos rotos a su amiga Alma. Y no será porque ella evitase pedir a gritos una explicación: “Por qué, por qué”, se preguntaba. Pues que le pregunte a Jonan. Me da la impresión de que este anda cambiando de afinidades. Lo sucedido en la preconvivencia o durante los primeros días en la playa no ha de condicionar el resto del tiempo. Esto es una carrera de fondo y solo puede ganar quien resiste hasta el final. Sacando conclusiones de gestos fugaces mostrados en programas y el diario de mitele Plus, diría que Jonan se entiende mucho mejor con Katerina que con Alma. Ambos, junto a Manuel, fueron los tres elegidos por la rusa para celebrar su cumpleaños. En este momento apostaría que Jonan tendría menos inconveniente en nominar a Alma que a Katerina.

La pregunta es si Alma se tomará la traición de Jonan igual de mal que la de Katerina. Ya sé que ambas cosas tienen diferente trascendencia. Lo del jueves pasado hace peligrar su permanencia en el concurso, mientras que lo otro solo lo lamenta su estómago. De todas formas, conociendo al carácter fuerte de Alma no sería extraño que le reprochase a Jonan su actitud con semejante vehemencia a como lo hizo con Kat. Eso sí, espero que en este caso no le acompañe la sombra de su hermano para pedir explicaciones, en este caso a Jonan.

Noto cierta animadversión de Asraf hacia Ginés. No solo porque lo nominó el jueves pasado, algo en lo que no se diferencia del resto porque hicieron eso mismo todos los fatales menos el propio Ginés, como es obvio. Aparte de ese destalle, nada desdeñable, se aprecia en la forma de dirigirse a él o malinterpretar sus palabras. Lo vimos ayer en la discusión por el mantenimiento del fuego. No sabría decir quién de los dos tenía la razón porque es algo que está fuera de mis áreas de conocimiento. Sí puedo decir que me parece razonable lo que dice Ginés. Una clave está en esta frase del rey de los bocadillos grandes: “Si quemamos todo lo seco llegará el momento que no nos quede nada”.

Censuró Asraf a Ginés de malas maneras que hubiera echado palos húmedos (empapados, según él) al fuego. El temor de Asraf porque se apagase contrasta con la seguridad mostrada por Ginés sobre que eso no va a suceder. Además, es cierto, que combinar palos secos y húmedos parece una buena decisión con el fin de no quedarse sin leña pronto. Ante el mal tono de Asraf respondió Ginés acusándole de hacer el papelito para venderse ante la audiencia siempre que estaba la cámara delante. Poco después decía: “Haz lo que te salga de los huevos”. Pues bien, Asraf retorció la frase y la cambió más de lo que Ana Luque hace con los refranes (ver el vídeo del gato al pie de este escrito). “No te he faltado el respeto”, le dijo Asraf a Ginés y este respondió que él tampoco lo había hecho. “Sí, lo has hecho. ¿Lo de ‘no me toques los huevos qué significa’?”.

A ver, Asraf, majo. El significado de la frase “no me toques los huevos” la conoces perfectamente, de igual modo que la sabes diferenciar a la primera de “haz lo que te salga de los huevos”. Mi modesta opinión es que Asraf es muy de hacer ambas cosas: tocar las narices (por suavizar un poco el tono) y hacer lo que le da la gana (y así no pecamos de ser ordinarios). Si Ginés supera la expulsión de esta noche podemos estar ante otro enfrentamiento clave en las primeras semanas de concurso. Alma y Asraf garantizan jarana, amigos.

No están viviendo igual esta primera semana todos los concursantes. Hemos visto a Gema pasándolo mal, Katerina con problemas para ir al baño (bonito eufemismo) o Sergio adaptándose con dificultad a una alimentación diferente donde no caben ciertos remilgos. Sin embargo, hay dos concursantes a los que veo con una energía inusitada. Aparte de algunas quejas por las picaduras de insectos, Adara y Jonan parecen estar saliendo siempre de una sesión de fotos. ¿Cómo lo hacen para estar todo el día tan divinos? Como las bailarinas, parece que ni siquiera sudasen. Me parece admirable la capacidad de adaptación de estos dos. Más aún que no abandonen el buen humor, que tantas veces puede resultar curativo.

Patricia está en el primer grupo de concursantes, según lo que digo el párrafo anterior. Ella no se está adaptando mal, sino de pena. Imposible hacerlo peor. Me hizo sonreír el otro día escuchar su preocupación por no suponer una molestia para el grupo. A ver cómo lo digo, lo de menos para los compañeros de Patricia es la molestia que ella genere. Tengamos en cuenta que pasan hambre, están en un clima diferente, fritos por los mosquitos y ante la amenaza de que sus propios compañeros puedan nominarlos y sean expulsados. Como para preocuparse por si Patricia está a gusto o no, se quiere ir o decirse finalmente quedarse.

Sobre el asunto de Patricia solamente pido una cosa: que termine pronto esta aburrida murga, el baile inquieto de “me voy” o “no me voy”. No lo hagan por los concursantes que tienen otras cosas de las que preocuparse, como digo. Pero, por favor, como espectador no hay mayor aburrimiento que ver repetida la misma función domingo, martes y jueves. Si se quiere ir adiós muy buenas, y si decide quedarse bienhallada. A mí, como espectador, me pasa como a los concursantes, me da igual lo que haga.

Esta noche primera expulsión, nuevas nominaciones, los grupos podrán cambiar de localización según el resultado de un juego (los de tierra de nadie seguirán siendo inmunes, estén los que estén en ese grupo) y para ser líderes habrán de pasar la prueba de apnea. Además, el expulsado tendrá opción de elegir si dejar en la palapa una ventaja o un lastre a uno de sus compañeros, lo cual viene a ser una reedición del beso de Judas, lo cual no me puede gustar más.

