Raquel Mosquera va perdiendo apoyos









telecinco.es

Si siguen las cosas como hasta ahora en Supervivientes 2023, Raquel Mosquera se va a quedar sin apoyos no porque quienes están con ella desde el principio se desengañen y decidan quitárselos sino porque a estos van a ir expulsándolos. Es como eso que se decía del veterano diario ABC, que no perdía suscriptores porque se dieran de baja sino porque se le iban muriendo. Sergio ha sido el primero y veo en serio peligro a Raquel Arias, posible nominada en próximas semanas porque barre siempre para el lado de su tocaya y evita coincidir con la mayoría en la valoración que hacen sobre ella. Antes de su expulsión definitiva, Sergio confesaba que con Mosquera no se puede discutir, mientras Arias tiene buen carácter y se aviene a razones. O sea, que si no hubiera sido el tercer concursante enviado a isla Olvidada (y posteriormente expulsado) Sergio hubiera podido enfrentarse a Mosquera en cualquier situación.

En la discusión de Mosquera con Bosco porque este le cogió la caña sin mediar consulta previa, la peluquera le acusó de haberle faltado al respeto. Me temo que a Mosquera le pasa lo mismo que a Adara y Asraf, sangran por la herida de una nominación. En el caso de Mosquera, como en el de Adara, es una nominación directa, por lo que han visto señaladas por los jefes de sus grupos respectivos. La diferencia es que mientas Mosquera la ha tomado con Bosco exclusivamente, Adara parece enfadada con todos. Pero es Diego quien la nominó. Antes de eso, la relación de Adara con sus compañeros era buena. Había tenido algún roce con Diego, Sergio o Arelys, pero siendo líder del grupo todos la respetaron y dieron por buenos sus criterios de organización. Decir que todos están en contra de Adara y Asraf es faltar a la verdad.

El propio Asraf está utilizando el argumento de que el grupo le margina. En su caso no por sus repetidos enfrentamientos a Manuel, sino por haberse posicionado del lado de Adara. Un posicionamiento tan táctico que solo interesa esperar a ver cuanto dura. Asraf sabe del tirón de Adara en la audiencia y darle su apoyo le puede ayudar más que perjudicar. Además, intenta de esa manera hacer de muro cortafuegos entre Adara y Manuel. En la mentalidad de Asraf está Adara a su favor, aunque la realidad es que es él quien está apoyándola. Es cierto que tras la primera discusión Adara estuvo consolando a Asraf, pero si ha defendido a Asraf ante el grupo lo ha hecho de una manera muy timorata.

Volviendo a Mosquera, su enfado con Bosco porque utilizó una de sus cañas sin avisar no se hubiera producido igual si este no la llega a nominar el jueves. Es muy optimista llamar caña a ese pedazo de madera a la que enrollan el sedal a cuyo extremo atan un anzuelo y unas pesas, pero es así como lo dicen. Bosco debió pedir permiso para utilizar la caña de su compañera, pero la reacción de esta me parece tan exagerada como las de Adara en varias ocasiones ya durante esta edición. E insisto en que por parecidos motivos: están nominadas. No imagino a su tocaya Raquel A. reaccionando así, aunque no considero lógicas sus quejas porque tengan más cuidado en proponer soluciones para la comida de Jonan (es vegano) que a la de Sergio (no come pescado porque no le gusta).

Esto se explica solo: no es lo mismo no comer pescado por ser vegano que porque no te guste. Sergio (que estará en plató esta noche) debió habituarse a comer pescado sabiendo dónde iba. Aparte de la dotación de comida que les facilita el programa para garantizar que nadie cae enfermo por desnutrición, un elevado porcentaje de la comida que se procuran es pescado. Esto sale quitando los cocos y poco más. Es casi lo único que pueden conseguir, por lo que vivir esta aventura negándose a comer pescado por una simple cuestión de gusto es inexplicable. Otra cosa es ser vegano y no consumir nada de procedencia animal (así mal explicado). Jonan ya ha transigido en tomar leche y huevos (si se tercia), pero lo del pescado y la carne ya parece excesivo.

Cuando deciden darle más parte de la lata a Jonan porque son vegetales en compensación de que no coma pescado, Raquel A. pide que se haga lo mismo con Sergio. Pero es que Sergio no come porque no le gusta. Y no es lo mismo. Tras la salida de Sergio quedo a la espera de un deseado próximo episodio, que con un poco de suerte habremos de vivir. Me refiero al momento en que salte la primera chispa entre las dos raqueles. Ese es el contenido que merecemos, así que ya están tardando en chocar por algo. La alianza del trío era muy beneficiosa para todos ellos, pero una vez deshecho el grupo no hay muchos motivos para frenar lo que estamos esperando que suceda.

El bajón de ánimo de Alma y Gema, la primera por un problema estomacal y la segunda por su lesión en el codo, explican mejor el abandono en grado de tentativa del pasado domingo. Gema aparecía contrariada por los dolores en su brazo, dispuesta a abandonar esta aventura. Sabiendo que su mejor amiga en el concurso también estaba de bajón se entienden las prisas por buscar la solución más drástica a la situación. Ni siquiera Jonan es capaz de levantar el ánimo a estas dos, lo cual parece especialmente preocupante. Hay cosas que se interpretan mejor teniendo una visión amplia. Por ejemplo, cuando Adara dice que Arelys tiene el demonio dentro está claro que mea fuera del tiesto. Ahora bien, viendo la actitud taimada y poco valiente de Arelys se entiende mejor a Adara.

Por difícil que parezca, empatizar con Asraf no es tan difícil si tenemos en cuenta la prepotencia que muestra Manuel en su trato con el novio de Isa Pantoja. Hasta lo de su llanto recurrente tiene explicación sabiendo sus antecedentes. Asraf lloró lo suyo en GH VIP y en Mujeres y hombres. Desde entonces le hemos visto llorar por los platós innumerables veces, ya fuera porque le habían prohibido el paso a Cantora, porque su novia le da una emotiva sorpresa o por una enfermedad que parecía grave y al final no lo fue. Y bien mirado, lo de llorar en el hombro de tu enemigo no deja de ser una manera de desarmarlo. La zozobra de Manuel en ese momento le impide burlarse del llorica y muestra algunas trazas de compasión, lo cual puede presentar Asraf más como mérito suyo que del propio Manuel.

El gato en vídeo

La realidad demuestra que no le falta razón a Asraf cuando dice que Alma y Manuel concursan como un pack. Lo comentó en el Moleskine del gato, además de lo de la iguana ratera. Y más momentazos, más.









El Gato Encerrado