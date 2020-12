Arsaf llora amargamente al hablar de su enfermedad: “Algunas personas lo han puesto en duda”

Ahora, sabiendo que no tiene cáncer ni ninguna otra enfermedad grave, Asraf ha conseguido respirar algo más tranquilo con el apoyo incondicional de su chica, Isa Pantoja . Sin embargo, Asraf no ha podido evitar las lágrimas al contarle a Jorge Javier que aún hoy sigue habiendo personas que no le creen y que ponen en duda su enfermedad:

“No quiero hacer un drama que luego me critican, se ha llegado hasta a dudar de si estoy enfermo de verdad, de si he ido a contar un cuento (…) Estas cosas me hacen daño porque voy a un programa a contar esto y me dicen que soy un falso y que cómo puedo jugar con esos temas”.