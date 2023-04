Manuel intenta manipular a su hermana Alma hablando en nombre de su grupo









¿Con qué autoridad se convierte Manuel en portavoz del “grupo”? El autonombrado portavoz intenta manipular a Alma transmitiendo un supuesto mensaje del “grupo”. Naturalmente, se refiere a su grupo, los actuales royales. No dudo de que al grupo le sentase a cuerno quemado que Adara pidiese merendar con Jonan y este le correspondiera eligiéndole a ella. Les imagino más preocupados porque ante una futura reunificación Adara tenga en Jonan un aliado que mirando por el bien del concursante del grupo contrario. ¿Qué narices les importa con quién se relaciona Jonan? Si Asraf sale esta semana la culpable no será Adara. Serán culpables, por orden cronológico, los compañeros que lo nominaron y la audiencia que no lo salvó.

El mensaje de Manuel para su hermana decía así: “Tiene el grupo un mensaje para ti y para esa persona a la que el grupo aprecia un montón: que el siguiente es él. Y como hay la posibilidad de que se vaya Asraf cuando llegue aquí (Adara) necesite otra persona. No sé en qué postura está Jonan, pero el grupo quiere que te transmita ese mensaje”. Así que “el siguiente es él (por Jonan)”. Pero si Jonan queda nominado una vez estén juntos ambos grupos será por sus compañeros. Y si lo hacen por llevarse bien con Adara están demostrando ser más sectarios de lo que hubiera pensado nunca.

No es fácil ser más manipulador que Manuel intentado que Alma le transmita a Jonan un mensaje de parte del grupo cuyo objetivo es condicionar su relación con Adara. Un mensaje que, entre tú y yo, estoy convencido de que es idea suya, no algo del grupo. Toda una acumulación de falsedades que Alma no pareció tragarse. Todavía espero ese gesto con el que esta concursante se pueda meter a la audiencia en el bolsillo. Mandar a paseo a su hermano en la merienda que hicieron juntos hubiera sido una buena ocasión, cuya complejidad reconozco. Todavía está a tiempo de lograr su redención y bien podría ser de una de estas formas: o proteger a Jonan y no decirle ni pío de lo que le dijo Manuel, o explicarle a su amigo lo que ella piensa de verdad sobre todo esto.

Con la respuesta a su hermano, Alma parece demostrar que no se está tragando la monumental bola que le soltó. Lo primero que hizo fue analizar la ruptura entre Adara y Manuel, un cambio paralelo a dos hechos más o menos simultáneos. Por un lado, que Adara se acercó a Asraf. Por el otro, que Manuel comenzó a tontear con Katerina. Ambas relaciones parecen igualmente interesadas. Manuel y Katerina se besan y lo siguiente que hacen es mirar a la cámara. Eso hay que ensayarlo un poco antes, hombre. Mientras que Asraf se acerca a Adara conocedor de que tiene muchos seguidores. Lo vio bien Gabriela cuando decía en playa Olvidada: “Asraf es el súbdito de Adara porque es la que tiene más seguidores”.

Si Adara necesita darle la puntilla a Asraf no me cabe la menor duda de que lo hará, por mucho que sea su impenitente protector, defendiéndola incluso cuando resulta a todas luces indefendible. Lo mismo podría hacer con Jonan si llegan a convivir en la misma ubicación, solo que con ello no estaría haciendo otra cosa que concursando. Que Adara se lleve bien con Jonan no un peligro para este, sino para aquellos que desearían verla aislada.

Lo de Ginés no es un triángulo sino un cuadrilátero amoroso. Su exmujer, la amante y su actual pareja saliendo a la palestra, aunque quien está pasando calamidades es él. Esta noche se encontrará con Yaiza, la novia “oficial” que no debe estar muy contenta tras escuchar de Ginés su decisión de volver con su exmujer si esta le perdona sus errores. Esa fue su elección del domingo, veremos la de esta noche. Yaiza se ha cruzado volando sobre el atlántico con Gema y Gabriela, que esta noche estarán en plató. Dado que Gema ha debido abandonar por prescripción médica, se me ocurre que Yaiza se quede ocupando su lugar en el concurso. Si esto sucediera puede llevarse el premio revelación a poco que sepa sacarle provecho suficiente. De momento, no me extrañaría nada ver a Ginés cambiando de elección en cero coma.

Ayer hablaba en el Moleskine del gato (en vídeo) de la despedida de Gema y esa Raquel Mosquera excluida del abrazo colectivo con el resto de sus compañeros a pesar de estar a un par de metros del grupo. Antes de esto, Gema se habría encontrado antes con Mosquera, y esta abrió fuego con la siguiente pregunta, muy reveladora: “¿Por qué estás aquí y no estás en Madrid?”. Dicho así parecía estar disgustada porque no hubiera dejado Honduras días atrás. Lo que quería preguntar era si iba a seguir en el concurso, porque ella ya la hacía fuera desde días atrás. Mosquera debió quedarse a gusto cuando supo que Gema estaba despidiéndose poco antes de emprender regreso hacia Madrid. Lo llamativo fue que no preguntase cómo se encuentra o si le seguía doliendo el brazo antes de espetar algo tan poco amable como “¿por qué estás aquí?”.

Como se puede ver en uno de los momentazos del vídeo al pie de este escrito, Adara se puso a hacer la comida por propia iniciativa y sin contar con nadie. A pesar de que hervir un poco de arroz es una labor tan sencilla como poco creativa, no todo el mundo lo hace igual. Ginés, por ejemplo, lo prepara más meloso, casi como un risotto o un caldero de arroz. Adara, por su parte, lo hace requemado y con sabor a isotónico. Entre risas y contando con la complicidad de Asraf (¡cómo no!) se le quemó el arroz, lo intentó arreglar y confundió el isotónico con agua. Cuando el grupo se acercó para comer seguían entre risitas como adolescentes traviesos.

La bazofia que comieron es indescriptible, a pesar de lo cual nadie protestó. Muy al contrario, Diego decía que estaba buenísimo para no ofender a la misma Adara que exactamente una semana antes había convertido en lema la frase: “Con la comida no se juega”. ¿Qué habría dicho Adara si otra persona hubiera echado a perder el arroz por no prestar atención a algo tan sencillo como su cocción? ¿Hubiera soportado las risas de quien acaba de quemar el arroz? Y lo que más me inquieta: ¿cómo fue capaz de dejar quemar el arroz? ¿no le puso agua suficiente? Solamente el hecho de que decidiese cocinar sin contar con la aprobación del grupo hubiera sido motivo suficiente para que Adara utilizase su grito de guerra y hubiéramos vuelto a escuchar aquello de que “con la comida no se juega”.

En el Moleskine del gato de hoy hablo del Jonan auténtico, el de las pequeñas cosas, mucho más real que el inventado por Manuel.









El Gato Encerrado