Adara descubre la maniobra manipuladora de Manuel y no entra en brote, de momento

Extrañamente, Adara no entró en brote cuando Ion Aramendi le hizo escuchar por segunda vez lo que en este Supervivientes 2023 le dijo Manuel a su hermana Alma sobre la relación de Jonan con Adara. “Él (por Jonan) será el siguiente”, decía el supuesto mensaje del grupo. Que fuera algo críptico no evitó que se viera a la legua la intención. En realidad, querían que cesase el buen rollo entre Jonan y Adara. Digo querían en el supuesto de que realmente fuera un mensaje del grupo, aunque para mí tengo que fue cosa de Manuel exclusivamente.

Me parece poco inteligente intentar malmeter a una persona respecto a un tercero. Tratándose de Adara es mucho más juicioso esperar que quien sea se dé cuenta de cómo es. A Jonan le pasa lo mismo que Asraf, ambos saben que con Adara es mejor llevarse bien. Primero porque su legión de seguidores tiene la capacidad de minar la moral a cualquiera, cosa de la que es casi imposible librarse estando en contra de su diva. Y segundo porque si no se le baila el agua sus reacciones pueden convertir la convivencia con ella en un auténtico infierno.

Lo antes dicho podría hacer que tanto Jonan como Asraf soportasen más de lo normal las inevitables diatribas de Adara, pero en algún momento superarán sus límites y no podrán seguir fingiendo. Llegado ese final esperado descubrirán algo que no podrían creer si alguien se lo contase anticipadamente. Además, no es todavía el momento y el grupo de cayo Paloma acogió a Adara como una más. Alma le advirtió que no se dejará influir por la (mala) relación de la concursante con su hermano y así parece que está siendo. No están haciendo otra cosa diferente a lo que deben, no solo por ser precavidos ante el peligro de que uno de ellos sea presentado ante la audiencia como víctima del grupo, sino porque humanamente es lo que toca.

No está pasando lo mismo con Asraf, dispuesto a seguir su concurso en la soledad más absoluta. La mala suerte ha querido que en Cabeza de León siga con los mismos compañeros, a excepción de Raquel Arias. En su última conversación con Adara los dos aprovecharon para dejar claro que no han estado siendo bien tratados. No entienden, por ejemplo, que Diego le dijera a Asraf que partían de cero en la nueva ubicación y luego le nominase. La explicación es bien sencilla: una cosa es la convivencia y otra el concurso. Llevarse bien con el prójimo no significa renunciar a ganarle en buena lid. Diego querría ver a Asraf fuera del concurso, pero hasta que eso suceda quiere hacerle la estancia lo más agradable posible, entre otras cosas por no quedar ante la poderosa audiencia como uno de los responsables de su escaso bienestar. Aunque viendo los reproches de Adara al comportamiento del grupo con ella y Asraf no parece gran cosa. “Desprecio, nos han quitado la palabra, no tenemos ni voz ni voto”, dice a modo de resumen. Lo del desprecio está muy feo, pero mal vamos si no se le ocurre nada más grave.

Como decía antes, que el mensaje de Manuel a Alma fuera críptico no impidió que se notase perfectamente la intención. Eso sí, a Adara le tuvieron que poner el vídeo anoche una segunda vez porque la primera no lo había entendido bien. Conociéndola, hubiera apostado que reaccionaría entrando en brote. Para mi sorpresa, su respuesta fue inusualmente reposada, sin hacer ningún drama de esto y con mayor madurez de la que suele mostrar. Lo celebro a un tiempo que preveo un cambio cuando en lugar de estar frente al presentador y la audiencia del programa se encuentre con sus compañeros, especialmente los propios Manuel y Alma.

Se equivocará Adara si arremete contra Alma. Entre otras cosas porque echaría a perder una buena relación, cuyo origen podría ser cierta mala conciencia de la Bollo por la pésima relación que ha tenido esta nueva compañera con su hermano. También cabe la posibilidad de que Jonan haya compartido con Alma la razón por la que está forzando una buena relación con Adara. La duda es cuánto tiempo durará esta especie de luna de miel que viven Jonan y Alma con Adara. De momento, está suponiendo que Alma se enfrente a su hermano, llevando algo lejos la discrepancia.

Este salseo no hará sino precipitar un nuevo episodio en el enfrentamiento entre Manuel y Adara. De los autores de “vas a seguir sin vender un disco”, llega ahora “no he tenido que darme a conocer como ella”. Esto último es lo que ha dicho el hijo de Raquel Bollo sobre Adara, y no estaría de más que se explicase un poco. ¿A qué se refiere cuando habla de la manera que Adara se dio a conocer? Lo hizo en una edición de Gran Hermano en la cual se metió a la audiencia en el bolsillo. Luego ha estado en otros realities, hasta llegar a ser uno de los 17 concursantes de Gran Hermano en el mundo que ha estado en más de tres ediciones del formato en cualquiera de sus variantes.

No veo que sea nada vergonzante la manera en que el gran público conoció a Adara. Si lo dice por eso que ha mencionado en otras ocasiones sobre haber comenzado una relación durante el reality teniendo pareja me parece que se está metiendo en camisa de once varas y puede terminar trasquilado. También es como meterse en el túnel del tiempo escuchar que alguien pretende denigrar a otra persona por algo tan personal, que solo le afecta a ella y un tercero. Peor todavía si lo mezcla con el hecho de que Adara tenga un hijo, mismo argumento cutre utilizado en su momento por Katerina. ¿Qué problema tienen estos dos con que las personas con quienes tienen un conflicto sean padres (madre en este caso)?

En cosas como esta que acabo de comentar se ven las diferencias entre Manuel y Alma. Mientras él cada día queda peor y no parece que la cosa tenga fondo, ella está describiendo el camino contrario, ganando puntos poco a poco. Alma no tiene nada que ver con su hermano y sería un error que fuera castigada por delegación. Le perjudican los errores de su hermano en la misma medida que hereda cierto descrédito familiar por vía materna. Pero merece ser valorada solo por ella, y con ese criterio creo que hablo de una de las más apreciables concursantes de esta edición.

Raquel Mosquera fue la tercera expulsada definitiva, primera que no lo estaba deseando. A diferencia de Gabriela y Sergio, tenía el deseo y la intención de llegar hasta la final. Diría que también cierto convencimiento de que así sería. El espejismo de su primera participación en esta aventura tenía algo engañada a la peluquera, incapaz de darse cuenta de lo mucho que le benefició entonces el apoyo de Sofía Suescun. Además, gracias a Gema, Alma y Jonan la hemos podido conocer un poco mejor.

Jonan está haciendo un concurso casi impoluto, sin apenas errores manifiestos, aunque anoche creo que no acertó formando los grupos en la prueba de recompensa. Junto a Manuel y Bosco disfrutó de una chocolatada con curros tomados de aquella manera. Y viéndolas venir quedaron Alma, Adara y Katerina. Chicos contra chicas fue lo que planteó Jonan, como líder de cayo Paloma, lo cual prácticamente garantizaba que ganasen ellos. La fuerza de Manuel y Bosco tirando del rulo que llevaba a Jonan dentro es evidentemente mayor que la de Alma y Katerina tirando del suyo, relleno de Adara. Mejor dividió los grupos Raquel (ya no necesito especificar que hablo de Arias), con Asraf y Diego tirando de Arelys, mientras Ginés y Yaiza lo hacían con ella misma dentro del rulo.

Y del encuentro entre Asraf y su novia Isa Pi hablaré mañana, que me está quedando un poco largo esto hoy.

El gato en vídeo

En el Moleskine del gato reflexiono sobre la petición de matrimonio de Ginés a Yaiza y propongo una prueba para los concursantes de las tres localizaciones que me haga salir de una inquietante duda. Un par de momentazos de los buenos completan el vídeo de hoy.









El Gato Encerrado