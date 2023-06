Adara: La misma de siempre y siempre imprevisible

Adara Molinero tiene una intuición especial para saber lo que debe dar en un reality, por eso resulta excepcional como concursante siempre y para todos, se esté o no de acuerdo con ella. Tiene además una extraña habilidad para navegar entre repetir un mismo patrón en todos los realities y resultar imprevisible con frecuencia. Tiene un poder hipnótico para mí, y tras observarla durante horas nunca sé si está siendo brutalmente real o actúa con una naturalidad tan impostada como convincente. No tiene nada de particular que repita siempre frases como “madre mía” o “me cago”. También Bosco va de “sí, se puede” a “solo hay una marcha y esa es a tope”, lo cual no pasa de anécdota. Otra cosa es que Adara sea capaz de calcar un mismo esquema de comportamiento una vez tras otra. Y que eso sea bien o mal recibido por la audiencia.