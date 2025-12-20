Antía Troncoso 20 DIC 2025 - 00:50h.

Paola Olmedo se sentaba en el plató de 'De viernes' para responder a las declaraciones que hizo sobre ella la semana pasada su exmarido y padre de su hijo, José María Almoguera. La semana pasada en nuestro programa, el hijo de Carmen Borrego culpaba a su expareja de estar dificultando el proceso de divorcio. ¿Es esto cierto? La invitada explicaba claramente los motivos por los que aún no ha firmado los papeles.

Una reportera del programa de Joaquín Prat, 'El tiempo justo', conseguía hablar con Paola Olmedo horas antes de su entrevista con Bea Archidona y Santi Acosta. La expareja de José María Almoguera se mostraba muy molesta con el padre de su hijo por haber dicho que el divorcio se estaba retrasando por su culpa: "Estoy enfadada porque eso no se hace, a mí esos juegos de niñatadas no me gustan, vamos a dejar las cosas claras y ya está". Y así lo ha hecho esta noche.

Paola explica por qué no ha firmado aún los papeles de divorcio: "Hay dos motivos"

Después de muchas especulaciones y de que José María Almoguera asegurase que era ella quien estaba poniendo trabas en el divorcio, Paola Olmedo explicaba claramente los dos motivos por los que aún no ha firmado los papeles. La invitada empezaba explicando la primera razón, que estaba relacionada con el tema económico:

"Nosotros hemos invertido en un negocio de estética y tenía pensado abrir otro en el cual el se asoció conmigo. Hemos invertido 60% y 40%. No ha salido bien por muchos motivos y ha ido a la quiebra", comenzaba explicando. Y es que según Paola, el hijo de Carmen Borrego le estaría reclamando el dinero que perdió: "Es un dinero que hemos perdido los dos. Me parece absurdo".

El delicado segundo motivo por el que Paola no se ha divorciado todavía

Seguidamente, Paola Olmedo contaba el segundo motivo, al cual se refería como "bastante delicado": "Es algo que yo le he pedido. Cosa que siempre he peleado por ello y no voy a dejar de pelear, y es mantener totalmente la privacidad de mi hijo. En el acuerdo está que el niño no puede salir en ningún sitio. Se puede evitar y él lo sabe". Según la invitada, José María no quiere firmar esta cláusula.

Ante esto, Terelu Campos salía en defensa de su sobrino: "Me consta que han estado hasta en la fiscalía de menores. Lo que el no puede es firmarte que el niño no va a salir en ninguna parte pixelado porque no está en su poder. Mi hija no quiere que su hijo no salga ni pixelado y sale en la portada de una revista. ¿Cómo te voy a firmar a ti una cosa que luego puedes ir contra mi cuando no soy el responsable", decía la colaboradora.

Antonio Rossi cree que Paola podría estar haciéndole una trampa a José María Almoguera

Respecto a este tema, Antonio Rossi señalaba que Paola podría estar haciendo una trampa al hijo de Carmen Borrego: "Me extraña que él ponga problemas en eso. Creo que la trampa está en la cláusula. La trampa de cómo esta redactada la cláusula. Le responsabilizas a él y no a los medios". A lo que la invitada se defendía: "En ningún momento dice que él como padre... Dice que en ningún medio se puede utilizar al niño para ningún tipo de publicidad".