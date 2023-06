La noche de Adara









Puede parecer que anoche tuvo una suerte extraordinaria Adara, pero no es tanto así. En ningún momento pensé que fuera a perder el duelo con Artur, quien finalmente fue expulsado por tercera vez en Supervivientes 2023. Ese récord de Artur no es casual e indica que realmente es él quien ha gozado de buena suerte en este concurso. Tras su primera expulsión, Artur llega a la playa de los Olvidados y no tiene que pasar ningún control para quedarse a hacer compañía a Jaime. Cuando los dos se enfrentan al primer voto de expulsión definitiva llevan ya suficiente tiempo juntos en ese lugar ventoso y casi sin sol como para que la audiencia se apiade de ellos y decida que se vaya el tercero en discordia. Esto sucedió así todas las semanas hasta la unificación.

Cuando llega la unificación, Jaime y Artur se incorporan juntos al grupo, sin que la audiencia deba decidir entre los dos. No fue así con Lola y Palito (SV 2021), por ejemplo, que deben separarse cuando llega ese momento porque no pueden volver al grupo ambas. De nuevo Artur y su gran suerte, que vuelve a tener cuando es expulsado por segunda vez y, de manera inesperada para él, se enfrenta a un voto con Raquel Arias. Artur vuelve al grupo poco rato después de abandonar la palapa y lo hace sin haber tenido que pasar las penurias de Arias. Esta concursante tuvo que estar una semana sola en la selva vistiendo de vez en cuando ropajes indescriptibles para no ser reconocida por sus compañeros desde la playa. Una semana sola frente a la tensión de unos minutos con la audiencia votando, lo cual vivieron los dos. Arturo ‘resucita’ entonces por segunda vez.

A la tercera fue la vencida y Artur salió batiendo récords. Nadie más puede presumir de haber sido expulsado tres veces en una misma edición, lo cual da algunas pistas. Digamos que la lógica ganó a la suerte. Artur podría tener suerte anoche y no ser expulsado. No en vano fue el primer salvado hace dos semanas y solo siete días después de su segunda expulsión. Le hemos visto siendo el menos salvado estando nominado con Asraf, Adara y Bosco hace tres semanas. Asraf y Adara se habían salvado previamente y en la gala de ese jueves se batía en duelo solo con Bosco. Y perdió. ¿Cómo no iba a caer anoche frente a Adara? Su única baza era que apareciera otro conejo saliendo de una chistera que le hiciera seguir en el juego, pero eso más que suerte hubiera sido un milagro.

Frente a la ‘reina de los realities’ Artur tenía poco que hacer. Otra cosa son las ilusiones de algunos proyectadas a una falsa escala para lograr que lo considerásemos posible. Pero no coló. Por esta parte no veo suerte ninguna de Adara, como dije anteriormente. Si acaso la tuvo en la doble prueba de líder, ganando primero a Bosco y luego a Asraf. Aunque hablar solo de suerte es minusvalorar su buen papel en ambas pruebas, nada fáciles ninguna de las dos. Me pareció inteligente por parte del programa poner una prueba previa a la de apnea a modo de filtro por si Bosco no pasaba el corte. No hay nada seguro nunca, pero Bosco tenía muchas papeletas para ganar la apnea, que no pudo realizar finalmente.

Adara se enfrentaba a Bosco en la prueba del candelabro, que ya hemos visto en alguna otra fase final del concurso en años anteriores. Bosco perdía el equilibrio y, con ello, la posibilidad de jugar la prueba de apnea. El otro duelo de equilibrio con el candelabro lo disputaron Jonan y Asraf, ganando este último. La apnea iba a ser disputada por Adara y Asraf, lo cual otorgaba un extra de morbo a esa prueba. Los amigos que tras enemistarse se volvían a abrazar el martes pasado luchando mano a mano para ver quién colgaba de su cuello el último collar de líder.

Si me hubiera pasado apostando toda la noche con esta de la apnea no hubiera ganado dinero, siendo probablemente mi único fallo. Por lo visto en anteriores pruebas de apnea lo hubiera puesto todo a Asraf, que no llegó a aguantar un minuto bajo el agua (57 segundos tan solo). Laura Madrueño lo achacó al frío, y es muy posible que eso dificultase mucho la prueba. Pero hacía el mismo frío para los dos, y Adara superaba la prueba con nota en esta ocasión. Según contó Elena Rodríguez (su madre y defensora en plató), Adara fue preparada por un experto en triatlón. Contra Bosco lo hubiera tenido más complicado, no así ante un rival como Asraf, que lo ha dado todo en las pruebas siempre, pero ni siempre se gana ni siempre se pierde.

Siendo líder ya tenía Adara hecha la noche porque el resultado de las últimas nominaciones era más que previsible. Pero de eso hablaré unos pocos párrafos más abajo. La suerte de Adara, según el repaso que acabo de dar a la gala, no fue tal en realidad. Prefiero a hablar de una buena ejecución de la doble prueba de líder, lo cual convertía a esta concursante en la primera finalista definitiva. En la gala final del próximo jueves sabremos entre Bosco o Asraf quién no sigue jugando esa misma noche. O sea, lo que le pasó a Sonia Monroy (SV 2011) e hizo que se tirase al suelo pataleando en uno de los mejores momentos en una final de este reality. Si tampoco me fallan mis previsiones esta vez, los tres finalistas que lucharán por el triunfo dentro de una semana serán Adara, Jonan y Asraf. La primera se proclamó anoche tras la prueba de la apnea y Jonan al no quedar nominado. El tercero será quien gane el duelo de esta semana. Sí que sería una sorpresa que el resultado de la votación no fuera el que espero. Me parece poco probable, pero no imposible.

En una gala modélica vimos a los concursantes enfrentarse a su yo del pasado, el de justo antes de comenzar esta aventura y el del futuro. Debo decir antes de nada que el equipo que hace este programa puede estar orgulloso de los fantásticos resultados de su trabajo durante toda la edición. Ha sido un trabajo de 10, compañeros. También en la semifinal de anoche, planteada con sensibilidad, no con sensiblería. Me gustaron los cinco y me sorprendió que fuera Bosco quien más tuviera que contener las lágrimas, superando esta vez a Asraf. Dijo Bosco una frase lapidaria que me he anotado en mi libro de frases. Es la siguiente: “Para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones conflictivas”. Una interesante sentencia cuyo valor principal es que proviene de una enseñanza que saca Bosco de esta experiencia. Desde luego, no hubiera dicho esto mismo en ningún caso hacia finales de febrero.

Observatorio de nominaciones

De las elecciones queda solo el hueso, siendo cuatro concursantes nada más. Así trascurrió la cosa:

Bosco > Asraf

Asraf > Bosco

Jonan > Bosco

El nominado del grupo era Bosco. Entonces, la última líder de la edición, Adara, daba su nominación directa a Asraf. Por tanto, nominados Asraf y Bosco.

Estaba tan claro que Asraf y Jonan se decantarían por Bosco como que Adara como líder no nominaría a Jonan, su único intocable en la actualidad y desde hace semanas. Es resultado de la nominación no sorprende, por tanto, pero si choca ver dos de los favoritos en liza y saber que uno de ellos no va a jugar hasta el final. Si en la convicción de muchos estaba que Adara y Jonan son los más flojos supervivientes de entre los cinco que viajaron el pasado fin de semana a Madrid, resulta que al final van a estar los dos juntos y quedará fuera el menos apoyado entre Bosco y Asraf. No va más.

El gato en vídeo

El último romance posible, que se apuntaba anoche en la semifinal, es entre Bosco y Adara. Eso sí que es una sorpresa. Lo analizo sin mucha seriedad en uno de los últimos moleskines de la temporada. A lo que acompaña, como viene siendo habitual estos últimos días, nuevos momentazos candidatos a los Premios Tortuga. ¡Ya queda menos!









El Gato Encerrado