Animan a Pilar Llori a hacer lo mismo que Luitingo

No parece un buen consejo el que está recibiendo Pilar Llori de algunos compañeros sobre hacer lo mismo que Luitingo. Se refiere a ir al ‘confe’ para pedir hablar con su novio y cortar así la relación para tener vía libre en la casa. Habría que saber si eso es lo que ella quiere o todavía lo está decidiendo. Ya sé que, por lo visto, da toda la impresión de que le urge el acercamiento definitivo más que a Luis. Además, tal vez no tengan en cuenta que Pilar puede salir dentro de diez días, en cuyo caso tomar esa decisión habría sido un tanto precipitado.

Aún suponiendo que Pilar coincida con Luitingo en el deseo de alcanzar la plenitud en su relación y que fuera a aguantar en el concurso un mes o más, me sigue pareciendo una mala idea que repitiera los pasos del cantante, al menos siendo exactamente lo mismo. Es más inteligente que vaya al 'confe' y le mande un mensaje a su novio al estilo del que le dedicó Laura Campos (GH 12) a su novio el "orejas" ("es lo que hay"), comunicándole la ruptura de forma remota e irrenunciable. Si, en lugar de esto pide hablar con su pareja y este no se pone (como le ha pasado a Luitingo con "la Carmela") lo sensato es esperar a que la otra parte cambie de opinión y decida ponerse.

¿Qué sentido tiene querer hablar, no poder hacerlo y tomarse las de Villadiego liándose con alguien en la casa? Traduzcamos e interpretemos esa actitud: querría hablar contigo antes de dejarte por otra (otro), pero como no ha sido posible en lugar de esperarme he decidido dejarte sin hablar antes contigo. Esto parece dispuesto a hacer Luitingo, y no debería Pilar Llori caer en el mismo error. El consejo de Jessica Bueno ha sido más sensato porque queda reducido a ir al ‘confe’ y hablar con el ‘súper’. Si estuviera decidida, como parece, a hacer carpeta lo mejor es comunicárselo a su novio sin llegar a hablar con él.

Pilar recoge cable

Diría que Pilar está recogiendo cable. Visto que Luitingo va a tope poniendo en claro peligro su relación actual, por mucho que lo haya sido durante 20 días solamente, da la impresión de que la influencer está empezando a echar el freno, Magdaleno. Ahora dice que querría hacer las cosas bien (¿quién no?) y tener una conversación tranquila con su pareja en la calle. Largo me lo fiais, amiga. Luego sugirió que no va a hacer en la casa nada de lo que se pueda arrepentir. De ser así se lo hubiera tenido que dejar bien claro a Luitingo para evitar que diera pasos en falso. La propia Jessica habría empujado al cantante hacia el abismo. “No quiero que desde fuera parezca que estás jugando con ella”, le dijo en el jacuzzi hace un par de días. Cierto que ella pensaba igual que la mayoría sobre los sentimientos de Pilar. “Ella siente cosas por ti”, decía, algo que habríamos firmado entonces muchos, entre quienes me encuentro. De cualquier modo, la decisión realmente errónea es esa idea de tatuarse juntos Pilar y Luis un signo más y un signo menos. O sea, “menos es más”. Si bien, podría ser igualmente “más o menos”.

Oriana Marzoli se dispara al pie (lo cual empiezo a pensar que es el auténtico deporte nacional) en el momento que niega haber abandonado voluntariamente el programa. Ayer vimos las imágenes sin cortes de lo que sigue al momento de la sala de confesiones que seguía a lo visto el día anterior en el DBT. No ofrecía duda lo visto primero, y mucho menos con la secuencia completada. También me parecieron importantes los detalles que reveló Lara Álvarez en el ‘Última hora’. No tiene ningún sentido todo lo dicho por Oriana desde el viernes.

Tras negar haber abandonado, después de ver las definitivas imágenes del domingo mantenía su postura aduciendo que tras salir del ‘confe’ había vuelto a la casa. Eso es por dos razones. La primera, que el programa dejó que entrase a ensayar la prueba semanal mientras decidían si podían aceptar sus exigencias tras haber reconsiderado la exconcursante la decisión de abandonar. Cuando deciden que no pueden aceptar ninguna de esas exigencias llaman a Oriana para que vuelva a salir de la casa, momento en el que ella pide hacer su maleta porque no quiere que nadie toque sus cosas. De forma que vuelve a la casa y hace la maleta sin encontrarse ya con ninguno de sus compañeros.

No hubiera aguantado ni una quinta parte de lo que aguantó el ‘súper’ y el resto del equipo de este maravilloso programa. Mi cada día más acendrado escepticismo hace que no confíe en que Oriana Marzoli no vuelva a ser invitada para concursar a otro reality. Personalmente, ni siquiera contaría con ella como colaboradora. Confiar en Oriana no solamente es un error, sino que me parece incluso un riesgo.

Siguen queriendo nominar a Karina

Ayer comentaba cómo la salida de una concursante del tipo de Oriana Marzoli, que reclama constantemente ser protagonista, tapona la normal evolución de las tramas y relaciones entre el resto de los concursantes. Prueba de esto es una escena vista ayer por la tarde. En el dormitorio azul estuvo mucho tiempo Alex Caniggia con parte de sus compañeros compartiendo animada conversación. Esto, que no debería ser nada especial, no se hubiera dado en caso de seguir Oriana en la casa. Sus amigas (y súbditas) habrían tenido miedo a las represalias por hablar con Alex, incluso simplemente por compartir espacio físico con el argentino. Ahora todos parecen compartir la frase de su compañero, muy común en su país: el pasado, pisado.

Sigue sorprendiéndome la torpeza de algunos concursantes. Vale que no sean jugadores y hasta tengan mal concepto de quienes reconocen abiertamente aplicar ciertas estrategias para intentar llegar lejos en el concurso, incluso alcanzar el triunfo. Pero no hace falta maquinar mucho para darse cuenta de algunas cosas obvias. Por ejemplo, que Karina cuenta con el favor de la audiencia, razón por la cual seguir nominándola tal vez sea tirar un voto y correr el riesgo de salir a la palestra y tener que competir con un rival blindado por los espectadores. Es probable que insistan para ver si al final cae el fruto maduro, pero Karina venía ya madura de casa.

Marta Castro insistía ayer en que volverá a nominar a Karina porque ha vuelto a decir que se quiere ir. Ella misma hace esa pregunta todas las semanas, y si hay discrepancia en las respuestas se queda igualmente con aquella que le interesa. “¿Karina ha dicho que se quiere ir?”, preguntan algunos una vez tras otra, dando por bueno que sí lo ha hecho. Carmen Alcayde también tiene fijación por la cantante, aunque en este caso la cosa viene de lejos y es recíproca la antipatía. Nominar a alguien que se salva siempre significa correr el riesgo de reducir los candidatos a la expulsión. Por tanto, más posibilidades para quienes salgan a la palestra con ese concursante. Es de primero de Gran Hermano.

Si Pilar Llori tiene poco claro si lanzarse a la aventura con Luitingo, hasta el punto de llorar en el ‘confe’ (estoy evitando el burdo juego de palabras de “Llori llora”), más perdida todavía veo a Susana Bianca. De Pilar pienso que lo está deseando, pero le frenan las consecuencias con su novio de hace 10 años. Las largas conversaciones de la pareja son claros juegos de seducción. Susana ha entrado sin ataduras, pero no tiene claro si desea empezar algo con Zeus Montiel y teme hacer daño a su compañero, así como el comentario general sobre que está jugando con él. Sin embargo, le agrada tenerlo como perrito faldero, que diría Laura Bozzo. Ayer decía la modelo: “Siempre he estado con chicos súper altos, morenos y pícaros”, a lo que añadió por quedar bien: “Como estabas tú el otro día”. Por su parte, el cantante respondía: “Yo siempre acabo con personas diferentes a mí”, y mi mente no puede traducir esas palabras más que con una sola palabra: alegres.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche: 61 %, 21 % y 18 %. Coincide bastante con la encuesta que tengo abierta en redes sociales, aunque en este caso el porcentaje de Sol Macaluso sube hasta casi el 90 %.

