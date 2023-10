La fuerte discusión entre Luitingo y Pilar Llori: "Actúa como si no estuviera"

Pilar Llori, a Luitingo: "Si estuviéramos fuera sería diferente"

Pilar propone a Luitingo hacerse un tatuaje juntos durante su baño en el jacuzzi: “Eres un amigo especial”

Luitingo y Pilar Llori pasaron por una crisis antes del debate de 'GH VIP' este domingo

La relación de Luitingo y Pilar Llori no está pasando por su mejor momento. Este domingo, la pareja que más está sonando en la casa de 'Gran Hermano VIP' vivió una gran crisis. Ambos entraron con pareja al concurso y son conscientes de que tenerles aislados del exterior les hace dejarse llevar en ciertos momentos, pero arrepentirse en otros. Además, el estar 24 horas juntos hace que tengan roces y encontronazos.

"Eres un chulito", le dijo Pilar Llori a Luitingo en el jardín de la casa de Guadalix de la Sierra. "Demasiado", añadió. A lo que Luitingo respondió que entonces por qué le buscaba. "Porque estamos aquí, en un cuadrado. Si no estuviésemos aquí...". Al cantante no le sentó nada bien esta frase de la modelo. "Pues actúa como si no estuviera. Hazlo", le dijo a Pilar, cabreado y molesto ante lo que acababa de escuchar.

Posteriormente, fue la misma influencer la que quería hablar las cosas, pero Luitingo estaba visiblemente afectado por las palabras de Pilar en el jardín de Guadalix. "Eres una más", le dijo. PIlar no se lo creía: "¿Me estás diciendo eso?". La crisis entre los dos fue cada vez a más, con ambos concursantes de la casa sin poder arreglar la primera gran crisis que han atravesado desde que comenzó la edición de 'GH VIP 8'. Hay que recordar que Luitingo le llegó a decir a Pilar que era la persona más especial para él de la casa.

Pilar Llori quiso hablar las cosas, preguntándole a Luitingo qué le pasaba: "¿Qué te he hecho?". El joven cantante de 33 años no dudó en decirle lo que le pasaba: "Has tenido unos comentarios muy feos y ya está". "¿El qué, lo que te llevo diciendo desde que entramos aquí? Que fuera sería de otra manera", señaló Pilar. "Si fuese fuera sería diferente", añadió. Ambos no se querían pelear, pero no lograron acercar diferencias. La modelo le recriminó a Luitingo que le dijo que era como todas.

Pero el enfado de ambos fue a más y Luitingo le dejó caer a Pilar que le estaba utilizando. La concursante de 'GH VIP 8' no entendía nada. El resto de concursantes se percató de esta crisis que estaba sufriendo la pareja y Jessica Bueno le preguntó a Pilar que cómo estaba. Esta les contó lo que había ocurrido y las palabras que le dijo Luitingo asegurando que era una más. También el propio Luitingo habló con su círculo más cercano lo que había ocurrido dentro de la casa.

Pilar Llori rompe a lágrimas en el confesionario