Pilar propone a Luitingo hacerse un tatuaje juntos durante su baño en el jacuzzi: “Eres un amigo especial”

Tras un rato en grupo con Zeus, Gustavo y Luca, a las 16:30 Pilar y Luitingo se quedaban a solas en el jacuzzi. Pronto comenzaban las bromas y el tonteo: “Ya no te voy a buscar más” decía Pilar al cantante, que respondía: “Tú haz lo que te salga siempre”.

Tras algún que otro cántico en el que el sevillano confesaba que le encantaría una colaboración Luitingo-Pitingo, Pilar le llamaba mujeriego. “Mujeriego es quién se va con mujeres estando con otra”, defendía Luitingo. “Que no te estoy atacando, no pasa nada por serlo”, rebatía Pilar a la vez que empezaba a salpicar al de Triana con el agua del jacuzzi. “Que no soy mujeriego, soy un niño de sentimiento”, defendía Luitingo.