Pilar Llori o Luitingo, solo uno de ellos dice la verdad

Pasemos por alto que algunos opinadores hayan cambiado en tres días de opinión y ahora defiendan a Luitingo solo porque pidió perdón a Pilar Llori, mientras esta es crucificada por entrar en la casa contando lo sucedido fuera respecto a ellos dos y Jessica Bueno. No me esperaba este blanqueamiento de quien ha jugado con dos mujeres, primero para prolongar lo máximo su estancia en el concurso y luego para lograr ser repescado. Un sorprendente cambio de opinión del que solo unos pocos se salvan.

Tras olvidar este curioso accidente, lo importante ni siquiera es que Pilar pueda estar condicionada por ser una mujer despechada, ni que Luitingo siga sin tener escrúpulos y pueda poner en peligro el concurso de una Jessica a la que, sin querer, ha desenmascarado en un fin de semana. Se puede o no estar de acuerdo con esta lectura respecto a los dos candidatos a repescados que siguen en liza, una vez que Albert Infante se ha convertido ya en concursante de pleno derecho al ser el más votado hasta anoche. Lo que no se puede cuestionar es que una vez cada uno ha contado su propia versión de los hechos, solo uno dice la verdad.

No sé si es un defecto mío, pero siempre he dado una extraordinaria importancia a la verdad. ¿De qué me vale que esté siendo más astuto Luitingo que Pilar en su estrategia para quedarse en el concurso? ¿Qué más me da si uno actúa mejor o peor? Lo innegable es que Pilar ha contado la verdad. Se ha podido equivocar acogotando a Jessica con tanto detalle, en su mayor parte accesorio e innecesario para entender los antecedentes con los que ambos exconcursantes volvían a la casa. Pero lo que ha contado es verídico en su totalidad, lo cual no se puede decir de la versión alterada y ficticia contada por Luitingo.

Pilar Llori ha contado la verdad

Anoche pregunté en mi cuenta de Twitter (llámalo X), si Luitingo había dicho o no que familiares de Pilar Llori le habían estado acosando. Otras setecientas personas, aproximadamente, lo han escuchado igual que yo. En concreto, se lo dijo a Laura Bozzo en el dormitorio. Sin embargo, anoche en plató se dijo que esto no era cierto y nadie, absolutamente nadie, levantó la voz haciendo honor a la verdad. No puedo saber si eso pasó o no, pero sí que lo ha contado Luitingo, por lo que me parece una estafa que ahora se niegue. Ahí están las imágenes, que no dejan mentir a nadie. Por si alguien piensa en la contradicción de defender en otras ocasiones que en un reality no es obligatorio decir toda la verdad, porque la mentira también es válida en el juego, quiero explicar que no censuro a Luitingo por mentir. Sí lo hago a sus defensores en los programas, donde debería haber el justo contrapeso de quien aporte luz y diga verdad.

Luitingo es libre de mentir si piensa que le puede beneficiar en el juego, aunque debería ser más listo y pensar que la audiencia sabe lo que está haciendo, y de ellos depende su futuro. Perfectamente puede pasar que sea el segundo repescado y salga nominado con más porcentaje que Avilés una semana después. Insisto en que no lo censuro por eso, pero me parece de valorar que de las dos personas que participan de esta trama y son candidatos a la repesca desde el jueves pasado uno haya entrado con la verdad por delante y el otro no. Solo por eso me parece que debería quedarse Pilar. También porque estoy completamente seguro de que no hay futuro ninguno entre Luitingo y Jessica Bueno mientras sigan juntos en esa casa.

Me parece llamativo que quienes supuestamente defienden a Jessica anden extendiendo la especie de que podría haber algo entre ella y Luitingo. Hay quien da por hecho que terminarán liándose. Poco me parece que están respetando a esta concursante si dan por seguro que pondrá los cuernos a su novio o, cuando menos, romperá su relación a distancia. Con todo lo crítico que haya podido ser con Jessica, jamás la he faltado al respeto de esta manera. Principalmente porque me parece un disparate decir tal cosa.

Jessica no separa de Luitingo desde el viernes

Es profundamente injusto censurar a Pilar Llori por haber cargado las tintas contra Jessica Bueno y no contra Luitingo. Y cuando digo injusto entiéndase que quiero decir falso de toda falsedad. Desde el primer encuentro, posiblemente traumático para Jessica, lo cual tampoco merecía, Pilar le dejó claro que no tenía nada contra ella. El encuentro terminó con ambas abrazadas tras el buen detalle que tuvo Jessica de pedirle perdón. A partir de ahí, casi todos los comentarios de Pilar han ido contra el cantante, salvo cuando la llamó “mosquita muerta”, por lo que pidió perdón después. ¿Acaso vale con que Luitingo pidiera perdón en plató, pero a Pilar no le va a valer de nada?

Jessica ha escuchado ambas versiones desde una posición de cierta inferioridad porque le falta base para discernir entre la verdad y la mentira. Estoy seguro de que antes del jueves, incluso en la misma gala, le pondrán imágenes a Jessica que le puedan ayudar a llegar a la conclusión de que es Pilar quien dice la verdad. De momento, hace bien en no creer a ninguno por completo, hasta me parece lógico que se incline más por creer a Luitingo porque es su amigo, y Pilar no lo ha sido nunca. Otra cosa es que sea inteligente o no que pasen casi todo el fin de semana pegados. Para él resulta ideal, no tanto para Jessica. Perfecto que esté haciendo lo que le pide el cuerpo, sin tener en cuenta si es bien visto o no por la audiencia. Sucede que es totalmente contrario a su predicamento de lo justo y lo correcto.

“Lo que tenemos que hacer es estar bien”, dice Jessica. Claro, estar bien yo y los demás que arreen. Si fuera tan justa y tan correcta como ha dado a entender durante más de dos meses de concurso no haría oídos sordos a cosas bastante denigrantes para su persona que puede haber dicho Luitingo. Tampoco habría preguntado con ilusión aparente a Luitingo qué pensó al ver que le contaba a Susana lo de su erección y si le tocaba por debajo del edredón. De hecho, ya me parece bastante incorrecto que comente este episodio explicando que habían estado hablando de que Susana no le notaba ningún bulto a Zeus Montiel. ¡Estando el propio Zeus presente!

Doy por bueno que Luitingo haya entrado como candidato a la repesca por haber facilitado que Jessica sea desenmascarada. Aunque muy poco por el momento. Si el cantante se queda terminará de hundir el concurso de la modelo y el suyo propio. No creo que los seguidores de Jessica quieran que pase esto. De momento, Lorena (su amiga y socia, además de defensora) dijo que es una estrategia de Luitingo para quedar repescado. Parece que en su entorno lo ven clarinete. Nada mejor para ella que Luitingo se vuelva a su casa el jueves. También digo que Pilar se queda entonces sin trama y, posiblemente, sin grupo. De momento se ha unido fuertemente a los naranjas, pero la ropa de su cama (donde dormía Alex Caniggia) sigue siendo azul.

Pilar Llori está indecisa sobre pertenecer o no al equipo naranja

Ante la indefinición de Pilar Llori anoche le pedían que saliera del cuarto para hablar de estrategias nominatorias. La excusa de la candidata a repescada es, precisamente, que todavía no es concursante. No sabrá si se queda hasta el jueves. Son muchos días para tener una infiltrada en el team que no quiere decantarse todavía. La indefinición de Pilar es una muy mala decisión y puede hacer que termine estallando el dormitorio naranja en su contra. Si no se define antes del jueves creo que los naranjas deberían nominarla y pedirle educadamente que vuelva a dormir en la otra habitación, de donde salió sin que nadie le preguntara por qué se iba ni se interesase por ella. Desde el jueves solamente ha tenido abrigo, protección y compañía naranja. Que todavía no quiera declararse miembro es un insulto al team.

Susana Bianca está segura de que se será expulsada el jueves. Me lo creo. La que no sabe hacer estrategias recuerda todos los porcentajes de la edición. Ella no entiende por qué va a salir cuando hay gente que lo merece mucho más entre quienes se van a quedar más tiempo ahí dentro. Piensa que no ha hecho nada mal, absolutamente nada. Estas dos cosas que digo las ha verbalizado ella misma, sin ningún tipo de pudor aparente. Susana no sabe cómo llamar la atención, lo cual me hace temer por lo que suceda en los cuatro días que quedan hasta el próximo superjueves. Si queremos otra supergala como la anterior (y van) debe salir Susana. La expulsión de Michael Terlizzi no interesa a nadie. Debemos cuidar los superjueves, de lo mejorcito que hemos tenido en mucho tiempo.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos antes de salvarse Laura Bozzo estaban así: 58 %, 20 %, 14 % y 8 %. Visto lo cual, si hay otro salvado antes del jueves podría subir el porcentaje de Susana hasta acercarse peligrosamente al 80 %.

Los últimos días de Susana Bianca en la casa son un presagio de lo que pueden ser los próximos. Y esas cosas menores en las que se ocupan Laura Bozzo y compañía cuando se aburren. De todo esto hablo en mi Moleskine de hoy.









