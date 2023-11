Jessica Bueno hace un corte de mangas cuando saben que están todos nominados









La defensora de la corrección, Jessica Bueno, hacía anoche un corte de mangas dirigido al equipo naranja cuando supieron que estaban todos nominados. Un rato antes se volvió a olvidar de sus apelaciones a la generosidad entre compañeros de concurso y gastó 5.000 euros del premio final para salvar a Luitingo. Ayer decía que la audiencia decidiría quién sería el segundo repescado, pero debo rectificar porque esa votación quedó anulada por el dilema planteado a Pilar Llori y Jessica Bueno. Tampoco sirvió de nada que la primera dijera a gritos “noooooo”.

Jessica lleva gastado más de la mitad del premio final, cuyo montante ascendía a 150.000 euros, de los que solo quedan ya 30.600. A los 75.100 de la subasta para poder hablar con sus hijos (al final tan solo escuchó una grabación de audio de su hijo mayor) se le suman estos 5.000 de anoche. La segunda vida le ha salido a Luitingo por 5.000 € y a Susana por 25.000 €. Debe ser porque hoy empieza la semana del Black Friday. 80.100 euros en total, una cantidad muy elevada. La concursante que acusa de egoísmo y falta de compañerismo a sus rivales se ha cepillado la mitad del premio por decisiones tomadas a su exclusiva conveniencia. La falta de empatía que ha tenido con Pilar desde hace una semana volvió a evidenciarla anoche cuando decidía la repesca de Luitingo en contra de la propia voluntad de la audiencia.

Jessica justificó su decisión en la poca diferencia, de apenas unos pocos votos, para la repesca entre Pilar y Luitingo. No creo que la diferencia de votos entre Luitingo y Pilar fuera de un puñado de votos, en cuyo caso deberíamos admitir que votaron tan solo unos pocos miles de personas. Si hubiera tenido la votación por la repesca, abierta desde hace una semana, una participación tan discreta como de 200.000 votos, los dos puntos porcentuales de diferencia entre ambos candidatos (49 % frente al 51 %) supondrían unos 4.000 votos. Algo más de un puñado. Si hablamos de que pudieran ser hasta 2 millones de votos totales ascendería la diferencia a 40.000 votos. No conviene menospreciar el voto de la audiencia, como me pareció que hacía anoche Jessica.

Albert Infante sorprendido con la “butifarra” de Jessica Bueno

De forma que la voluntad de la audiencia era que se quedase Pilar y no Luitingo, pero a Jessica no le importó contravenir esa voluntad. Ir contra la audiencia tiene normalmente consecuencias que esta concursante no está considerando, aunque también puede ser que efectivamente no crea que deba llegar a la final porque implica una gran responsabilidad y le da igual enfurecer al mismo público que deberá decidir hasta dónde llega. De momento es la única que no está en peligro porque después de hacer la butifarra, como le llama al corte de mangas el catalán Albert Infante, Zeus Montiel decidía que dejase de estar nominada.

El cantante se comió el bombón picante sin que apenas se notase y este llevaba el premio, si se puede considerar así, del intercambio. Pero como quedaron todos nominados quedaba anulado, por lo que el programa decidió cambiarlo sobre la marcha por la salvación. Zeus salvó a Jessica en lugar de salvarse él mismo, lo cual se explicaría por sus deseos de salir, pero esta misma madrugada demostró haber cambiado de opinión.

Se vanagloriaba Zeus de su segura permanencia en la casa dos semanas más al decir esto: “Con todos nominados no creo que vaya a salir yo. Puede sonar prepotente, pero…”. Creo que esta declaración de intenciones es suficiente para que la audiencia que lleva diez semanas apoyando al team naranja no divida el voto y se concentre en poner a Zeus en la calle para que pueda comprobar por sí mismo la coña que ha corrido por la casa por las dudas sobre su virilidad. También para poder comprobar si la responsable de esa coña, su amada Susana, le está esperando fuera.

Susana casi alcanza el 80 % de los votos para salir

No está nada claro que Susana tenga la intención de esperar a Zeus. Tras llevar semanas preparando el terreno para zanjar la relación entre los dos, Susana se sinceraba con Zeus ayer por la tarde y le advertía de que igual cuando salga ella ve las cosas de otra manera. Venía a decirle que no diera por cierto de que estuviera esperándole fuera. Zeus no daba crédito y utilizando cuidados eufemismos le venía a preguntar por activa y por pasiva si era eso que estaba entendiendo lo que ella quería decir. El inocente Zeus no se acordaba anoche de lo dicho. La tan manida frase de que ahí dentro todo se magnifica no se ajusta a la realidad, porque en casos como este parece ser todo lo contrario. Zeus ha quitado importancia a lo que le dijo Susana hasta borrarlo de su mente. Imagino que se trata de un trastorno temporal.

La vida extra le ha servido a Susana para estar cuatro semanas más en la casa. También para salir con un 77 % de los votos en lugar del 38 % obtenido en la votación anterior, que terminó con una doble expulsión. Ya dije que su porcentaje podía llegar casi al 80 %, como así ha sido. Se trata de la segunda marca más alta, por debajo del récord de José Antonio Avilés. En aquella ocasión tampoco se encontró con la animadversión mayoritaria del público en plató y un juicio tan duro como justo por parte de la defensora de Zeus.

Hicieron bien en dejar a Susana respirar y relajarse porque estaba nerviosa, repitiendo la frase “montaña rusa de emociones” y con las mejillas enrojecidas a punto de estallar. Tiempo tendrá de ver los vídeos que quiera o le enseñen y con más tranquilidad rendir cuentas de su paso por el programa. Echo de menos en nuestro Gran Hermano un programa como el que hacen en Argentina al día siguiente de la gala de expulsión, dedicado por entero a entrevistar al expulsado. Desde el primero al último, sin hacer distinciones de ningún tipo.

Amigos cogidos de la mano

Jessica Bueno sigue negando la evidencia cuando afirma que entre ella y Luitingo no hay nada más que una amistad. En puridad, Luitingo no sigue en esa casa por la decisión de la audiencia (que ha preferido a Albert, con mucha diferencia, y a Pilar, por otra más ajustada a la vez que meritoria), pero tampoco por la decisión de Jessica. Es así formalmente, pero lo decisivo ha sido que ayer tarde estuvieran ambos tumbados en la cama mientras se cogían las manos. Nos llama “retrógrados” la defensora de Jessica a quienes no vemos eso normal entre amigos. Seré eso que ella dice o un lerdo de narices, pero yo no veo la relación entre dos amigos por ninguna de ambas partes.

No es propio de una conversación entre amigos confesar que desearía hacer más locuras mientras lo mira arrobada con embeleso propio de una enamorada. Respondiendo a su defensora digo que negar esto es rematadamente ridículo. Con todos los respetos, señora. Por un momento pensé que renunciaría a darle una última oportunidad a Luitingo y no pagaría los 5.000. No pensando en ella, ni en Luitingo, por supuesto. Pero sí por su novio, que está viendo esto y modera su respuesta demostrando una discreción muy apreciable. Estoy seguro de que una parte de ella apostaba por cerrar la puerta al flamenquito por aquello de que quien evita la ocasión evita el peligro. Pudo más ese otro pequeño demonio que le pedía pagar, lo cual va en provecho de esta trama.

La trama entre Luitingo y Jessica tiene un corto recorrido, a pesar de que los repescados se han asegurado tres semanas de inmunidad. A pesar de las quejas de Naomi Asensi sobre este largo periodo sin poder ser nominados, funcionó exactamente igual cuando entró ella con Avilés. Ambos pasaron también tres semanas en las que pudieron ser nominados y expulsados solo en la última. Si las cosas no pasan del tonteo actual tengo claro que Luitingo desfilará al exterior de la casa en cuanto sea posible votar su expulsión, que podría tener un porcentaje cercano al de Avilés. La audiencia, a veces, es vengativa.

Observatorio de nominaciones

Eligieron ellos la posición para nominar y los tres primeros tenían ventaja porque podían elegir los dulces marroquís con 3 puntos. A partir de ahí tuvieron que elegir dulces con 2 o 1 punto. Las tres del team naranja que nominaron primero creyeron que iban a sacar a la palestra al equipo rival en pleno solamente, sin tener en cuenta que deben ser cuatro nominados. Así quedó la cosa:

Laura > Zeus (3), Jessica (3) y Michael (3)

Carmen > Zeus (3), Michael (3) y Jessica (3)

Naomi > Zeus (2), Michael (2) y Jessica (2)

Michael > Laura (1), Carmen (1) y Naomi (2)

Jessica > Laura (2), Naomi (1) y Carmen (2)

Zeus > Naomi (1), Laura (1) y Carmen (1)

Todos nominados. Zeus Montiel obtuvo el poder del intercambio, pero al salir todos fue cambiado por el poder de la salvación y decidió salvar a Jessica. Por tanto, nominados: Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Naomi Asensi, Michael Terlizzi y Zeus Montiel.

Cuando hay dos equipos muy igualados no veo necesario acabar con las estrategias de los concursantes inventando diferentes mecánicas en las nominaciones. Esto se explica cuando hay un grupo mayoritario que podría aplastar a otro muy pequeño. Pero siendo tres contra tres me resulta interesante comprobar quien concursa con inteligencia aplicando la mejor de las estrategias. Este es un juego de estrategia, por mucha mala prensa que esto tenga en nuestro país, y en ningún otro lugar. En otros países (podría volver a mencionar la edición argentina) se cuida a los concursantes estrategas.

Moleskine del gato

La recogida de cable de Susana Bianca fue espectacular cuando Marta Flich le recriminaba comentarios hechos en contra del programa. Trato de esto en mi Moleskine de hoy.









El Gato Encerrado