Susana es expulsada por segunda vez y afronta las críticas de la amiga de Zeus: "No le has hecho brillar. Todo lo contrario"

Susana Bianca es la expulsada con un 77% de los votos y Michael Terlizzi seguirá en 'Gran Hermano VIP'

El bajón de Zeus Montiel después de la expulsión de Susana Bianca

Carmen, amiga de Zeus Montiel: "Si él supiese todo creo que no le gustaría nada"

Y por fin llegó, la esperada expulsión de la gala de este jueves de 'Gran Hermano VIP'. Solo uno de los dos podía quedar: Susana Bianca o Michael Terlizzi. Finalmente ha sido la modelo la expulsada, algo que ella venía tiempo diciendo. Es más, ya se había despedido de Zeus como si se lo hubieran comunicado antes de tiempo.

Hay que recordar que Susana Bianca estaba atravesando su peor época dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y todo lo que ocurría en el exterior le estaba afectando de sobremanera. Tanto que hasta se quejaba de la propia organización. Hay que recordar que la modelo canaria ya fue expulsada por la audiencia durante las primeras semanas de concurso. A pesar de ello, Zeus Montiel gastó 25.000 euros del premio final para conseguir la vida extra y que regresase de nuevo a 'Gran Hermano VIP'.

Al principio eran cuatro los nominados. Laura Bozzo se salvó la primera al ser la concursante menos votada por la audiencia. Este miércoles se salvó Carmen Alcayde y con ello la suerte estaba echada: se la jugarían Susana y Michael Terlizzi, ambos con los nervios a flor de piel conscientes de lo que significaba una expulsión o por el contrario, una salvación, a estas alturas del programa. Finalmente, Marta Flich les comunicaba a ambos la decisión de la audiencia con un aplastante 77% de los votos, algo que pareció no importarle a la modelo, que ya lo tenía bastante asimilado.

Susana Bianca: "He tenido momentos muy complicados"

Marta Flich le dijo a la modelo que hiciera un análisis de su paso por 'Gran Hermano VIP' y si sabía por qué podría venir determinado ese alto porcentaje de la audiencia: “Lo sabía, me lo esperaba. Me quedo con los momentos positivos. Esta semana no me quiero imaginar todo lo que habré dicho. He tenido momentos muy complicados, hay que estar aquí para saber lo que es esto”, señalaba Susana Bianca.

“Entiendo que hay gente que te entienda y gente que no te entienda. Lo que yo he llevado mal es que yo en ningún momento me he dado cuenta de que estaba en un concurso, quizás ese ha sido mi error”, añadía la modelo. "Para mí he hecho un buen concurso porque te prometo que he hecho en todo momento lo que siento desde dentro, nunca me he guiado por otra cosa que no sea por el corazón”, concluía. Al llegar Michael a la casa, Zeus no ha podido aguantar las lágrimas. Las felicitaciones al modelo italiano se sucedían, igual que los abrazos a Zeus Montiel. "¿Cómo se ha ido?", preguntaba el hijo de Sara Montiel. "Supertranquila", le respondía Michael.

El cara a cara de Susana y Carmen, amiga de Zeus

Una vez Susana Bianca en plató, Carmen (amiga de Zeus) se ha dirigido a la modelo para decirle lo siguiente: "No me parece que le hayas hecho brillar (a Zeus)", ha comenzado diciendo. "Todo lo contrario, me parece que le has quitado el sol... La persona que había al principio del concurso no tiene ni punto de comparación con la persona que veo ahora", ha dicho Carmen.

Además, añade que ha visto el 24 horas y que "parece que todo lo que te pasaba a ti le culpabas a él. Te has tirado una semana diciéndole: 'por tu culpa', 'por tu culpa', 'por tu culpa'... Os habéis metido los dos en un bucle que no es sano para ninguno de los dos. Fuera las cosas se verán de otra manera y vosotros veréis lo que tendréis que hacer. Pero lo que se ha visto no es sano".