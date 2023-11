La llamada de atención de Marta Flich a Susana en nombre del programa: "Nos acusas de dar una imagen de ti que no es real"

"Mira que me lo avisaron. Luego la manipuladora soy yo. Montan los vídeos de tal manera y tal que tú en ese momento sales, llevas un montón de tiempo aquí metida, no sabes nada, no sabes lo que se ha visto", comentaba con los compañeros. Y en el confe, que había tenido "mucho más concurso que solo mi relación con Zeus y parece que es lo único que gusta", expresaba.